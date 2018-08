LOREDANA LECCISO: "ROMINA POWER NON COSTRINGA AL BANO A CANTARE"/ Foto, la cantante: "pronta per uscire..."

Loredana Lecciso attacca Romina Power: "non può costringere Al Bano a cantare". Il cantante dice basta ai concerti da gennaio 2019 per un problema alle corde vocali.

02 agosto 2018 - agg. 02 agosto 2018, 16.58 Hedda Hopper

Romina Power e Maurizio Costanzo

Loredana Lecciso torna a parlare di Al Bano e Romina Power mentre la cantante sfoggia il suo miglior sorriso sui social. Reduce dai concerti trionfali con l’ex marito, la Power, su Instagram, condivide i momenti più belli della sua giornata. Alle ultime dichiarazioni della Lecciso, la Power ha pubblicato due foto in cui indossa un elegante abito fucsia. Il miglior accessorio, però, è il sorriso di Romina che mostra la serenità che sta vivendo in questo periodo. “Pronta per uscire ad una cena di gala”, scrive la Power che sceglie di non replicare alle parole dell’ex compagna di Al Bano. Il cantante, da parte sua, ha annunciato che si fermerà a gennaio del 2019 per curare le corde vocali. Cosa farà la Power in quei mesi? I fans sono sicuri che tornerà negli Stati Uniti e si concederà del tempo per stare insieme alla figlia Cristel e al suo primo nipotino. Rilassata, in splendida forma e serena, la Power sempre essere nuovamente felice. Cliccate qui per vedere il post (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

AL BANO SI FERMA CON I CONCERTI A GENNAIO 2019

Al Bano dice basta ai concerti. Il cantante di Cellino San Marco ha annunciato che si fermerà a gennaio 2019 per curare le corde vocali. "Devo rimetterle in sesto perché sono stressate da tanti anni di duro lavoro" ha detto l’artista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. “Se il buon Dio vorrà e tutto si risolverà nel tempo indispensabile all'assestamento della mia vocalità, io ci sarò anche nel 2019" ha aggiunto. I concerti di Al Bano e Romina Power, dunque, subiranno uno stop forzato. Negli ultimi anni, il cantante, pur senza rinunciare alla musica, ha affrontato diversi problemi di salute. A tal proposito, il Leone di Cellino San Marco ha detto: "In questi ultimi anni ho subìto un edema alla corda vocale destra, una cisti, un'ematoma....Insomma penso che sia giusto e doveroso fermarmi e revisionare, per tutto il tempo che sarà necessario, quel meraviglioso dono di Dio che è la mia voce!". Nessun ritiro, però. Risolti i problemi alle corde vocali, Al Bano tornerà di nuovo a cantare (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

IL CANTANTE INCAPACE D'INTENDERE?

Pensavamo che con l'estate e l'avvicinarsi delle ferie e della pausa di Romina Power, Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso si sarebbe parlato di meno ma così non è stato. Dalla loro cena romantica con tanto di rose rosse (liquidate dallo stesso Al Bano come una gentilezza tra amici e colleghi) al ritorno di Loredana Lecciso in Puglia, sembra che tutto lasci pensare al ritorno di nuvole all'orizzonte. Nei giorni scorsi sembra proprio che Al Bano abbia rinunciato alla sua voglia di ritirarsi alla fine dell'anno ma non è la prima volta che lo dice e sicuramente non è per via di Romina che lo fa o lo farebbe. Più volte Al Bano, anche in passato, dopo l'annuncio ufficiale, ha confermato che mai e poi mai avrebbe del tutto lasciato la musica perché lei è la sua vita, e allora perché la Lecciso è convinta che dietro tutto ci sia proprio Romina? La pugliese continua a parlare del suo ex come di qualcuno in balia delle voglie e dei voleri della Power e questo indigna i fan che sono sicuri che lui sia capace di intendere e volere e, quindi, anche di decidere di andare avanti con la sua vita musicale o meno. La Lecciso farà un passo indietro o prenderà il via una nuova polemica? (Hedda Hopper)

LE RIVELAZIONI DI GABRIELE PARPIGLIA

Se da una parte le vicissitudini artistiche di Al Bano e Romina hanno riacceso i riflettori sulla ex coppia (anche se qualcuno giurerebbe che non è più così tanto ex), nelle ultime ore è stata Loredana Lecciso a tiare nuovamente in ballo il cantante pugliese e attaccando anche la sua partner: ancora col dente avvelenato per le indiscrezioni del gossip che vorrebbero una “reunion” anche sentimentale tra i due, la Lecciso ha spiegato che Al Bano non dovrebbe più cantate e che se la Power gli vuole davvero bene non dovrebbe costringerlo ancora a salire sul palco. Addio alle scene dunque per l’artista nonostante sia circolata la voce che nel 2019 potrebbe decidere di voler continuare, cambiano di fatto idea? Tuttavia, per un Al Bano che si ritira dallo showbiz ci sarebbe una Romina che potenzialmente potrebbe rientrare. A svelarlo è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, esperto di gossip, che in una delle Stories sul suo profilo Instagram, rispondendo a chi gli chiedeva un parere sulla Power al GF, ha voluto svelare un segreto a proposito dell’ex moglie di Al Bano: “L’avevo contattata per un reality tempo fa” ha scritto Parpiglia, pur ammettendo di aver ricevuto un “no secco” dal momento che la diretta interessata non voleva partecipare come concorrente. Ad ogni modo, Parpiglia ha pure rivelato che la Power, in cambio, gli aveva chiesto di provinare il figlio Tyron, anche se il giornalista si rammarica dato che a suo giudizio sarebbe stata “top in qualsiasi ruolo”. (agg. di R. G. Flore)

LOREDANA LECCISO CONTRO ROMINA

Il gossip su Al Bano Carrisi, Romina Power e Loredana Lecciso non accenna proprio a placarsi. Anzi, in vista dell'estate, ci si chiede come il trio trascorrerà le vacanze e, stando a quanto svela il settimanale Nuovo, pare proprio nella tenuta di Cellino San Marco. Ma non è tutto, in quanto il settimanale svela che Loredana Lecciso sarebbe tornata a parlare di Romina Power. Alcune amiche della bionda showgirl avrebbero appunto riportato alcune di queste sue dichiarazioni. Ecco cosa avrebbe detto la Lecciso sulla “rivale” Romina: “Loredana dice che, se davvero la Power vuol bene al suo ex, non deve costringerlo a cantare ancora“. Una bella stoccata quella di Loredana, che potrebbe scatenare un nuovo botta e risposta tra le due ex di Al bano Carrisi. Staremo a vedere... (Aggiornamento di Anna Montesano)

ROMINA E AL BANO, ANCORA PROBLEMI

Romina Power e Al Bano Carrisi sono infuriati. Questa volta la colpa non è del gossip e nemmeno di quello che è successo o non successo tra loro e Loredana Lecciso ma per quello di cui si è tanto parlato in questi giorni. Il concerto di Rimini è saltato e non per colpa loro visto che hanno ampiamente denunciato il fatto di essere vittime di organizzatori allo sbando. Da lì in poi è stato un susseguirsi di scarica barile tra gli stessi organizzatori e l'amministrazione locale ma in tutto questo il "duo canoro" non ha intenzione di entrare e per tirarsi fuori e ripulire la loro immagine, ha pensato bene di mettere insieme i propri legali e minacciare querele e denunce non solo a chi oserà dire che il concerto è saltato a causa loro ma anche a tutti coloro che non riporteranno la notizia per quello che è e faranno voli pindarici dando loro colpe che non esistono.

ROMINA POWER E AL BANO INFURIATI PER I FATTI DI RIMINI

L'annuncio è arrivato via social da un'infuriata Romina Power che si è limitata a condividere sui social il comunicato stampa dell'avvocato escludendo i commenti dal post a firma dell’avvocato Alessandra Fienga. Proprio il legale di quello che viene definito il "duo canoro" ha risposto alle mnacce di querela di Dolorati che, proprio dopo l'annullamento del concerto e la conferenza stampa, aveva insinuato che i due non avessero detto proprio tutta la verità sull'evento. Secondo l'avvocato il concerto è saltato “per fatto e colpa del sig Dolorati e della Dock Production ltd ed a causa delle gravissime inadempienze a loro ascrivibili” e si riserva inoltre di “tutelare i signori Romina Power ed Albano Carrisi presso le opportune sedi anche per la diffusione di notizie false e diffamatorie lesive della loro immagine”. Come andrà a finire questa diatriba?

