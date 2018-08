1941-ALLARME A HOLLYWOOD/ Su Rai Movie il film con John Belushi (oggi, 10 agosto 2018)

1941-Allarme a Hollywood, il film in onda su Rai Movie oggi, in prima serata. Nel cast troviamo John Belushi e Dan Aykroyd, alla regia Steven Spielberg. Il dettaglio della trama.

10 agosto 2018 Cinzia Costa

il film di guerra in prima serata su Rai Movie

NEL CAST JOHN BELUSHI

1941-Allarme a Hollywood, il film d'azione e avventura in onda su Rai Movie oggi, venerdì 10 agosto 2018 alle ore 21,10. Sulla rete del servizio pubblico dedicata ai grandi film d'autore, troviamo infatti il primo lavoro di genere commedia del maestro e premio Oscar Steven Spielberg mentre nel cast sono presenti John Belushi, Dan Aykroyd e John Candy. Nel film sono presenti diversi riferimenti ad altri lavori del regista, come ad esempio la scena iniziale, dove viene citato in maniera piuttosto evidente il successo Lo Squalo. Inolte, la stazione di servizio dove atterra con il suo aereo il capitano Wild Bill Kelso è la stessa che compare nel film Duel. Infine, in un altro film di Spielberg, Indiana Jones - I predatori dell'arca perduta, è presente una citazione di 1941 - Allarme a Hollywood. Nella scena finale infatti Indiana Jones saluta alcuni suoi compagni con il saluto militare esattamente come fa John Belushi nella scena conclusiva della pellicola sopracitata. Come rivelato diversi anni dopo da Stanley Kubrick, il film inizialmente non sarebbe dovuto essere una commedia, bensì una pellicola tragica, ma in seguito si prese la decisione di alleggerirne i toni. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

1941 - ALLARME A HOLLYWOOD, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Il film è ambientato nel 1941, come suggerisce il titolo, e racconta l'isteria collettiva americana ad una settimana dall'attacco kamikaze dell'esercito giapponese alla portaerei di Pearl Harbour. Il prossimo obiettivo dei giapponesi, alleati con i nazisti tedeschi, è un altro simbolo degli Stati Uniti: Hollywood. A capitanare l'attacco ci sono il giapponese Akiro Mitamura e il capitano tedesco del Terzo Reich Wolfgang von Kleinschmidt. Il protagonista del film Wally Stephens, un giovane cuoco che intrattiene una relazione sentimentale con la giovane Elizabeth Douglas, i cui genitori, due patrioti esaltati dal clima di guerra e ossessionati dalla distruzione del nemico nipponico, non vedono di buon occhio la relazione. Poco dopo viene licenziato per un disastro combinato in cucina e tra i clienti. Intanto, nella Valle della Morte atterra l'aereo da guerra P-40 Warhawk guidato dal capitano Wild Bill Kelso. Da questo momento in poi i protagonisti della vicenda si alterneranno in incidenti dai risvolti drammatici e ogni loro tentativo di fermare l'avanzata giapponese in sommergibile non farà altro che peggiorare la situazione.

© Riproduzione Riservata.