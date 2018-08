APOCALYPSE HITLER/ Su Rete 4 il film con Mathieu Kassovitz (oggi, 10 agosto 2018)

Apocalypse: Hitler, il film documentario in onda su Rete 4 oggi, venerdì 10 agosto 2018. Nel cast: Mathieu Kassovitz e Doug Rand, alla regia Isabelle Klarke e Danielle Costelle.

Apocalypse: Hitler, il film documentario in onda su Rete 4 oggi, venerdì 10 agosto 2018 alle ore 21,15. Una pellicola che racconta la vita, l'ascesa e la caduta di uno dei più feroci dittatori europei che la storia abbia mai conosciuto. Il documentario è una produzione esclusivamente francese e racconta in due episodi come Hitler prese il potere partendo dai suoi discorsi nelle birrerie di Monaco fino alla sua elezione a Cancelliere e l'istituzione del Terzo Reich nel 1933. Ma scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

APOCALYPSE HITLER, LA TRAMA DEL FILM DOCUMENTARIO

Diviso in due parti, il documentario racconta nel suo primo episodio intitolato La Minaccia, l'infanzia di Hitler, il suo rapporto di amore con la madre e quello difficile con il padre. Le velleità artistiche, la povertà e l'arruolamento nell'esercito tedesco durante la prima guerra mondiale. Al fronte, il giovane Adolf conoscerà le ferite, la sconfitta e inizierà a maturare il suo folle piano di vendetta sfociato poi nel terzo Reich, nella seocnda guerra mondiale e nello sterminio di sei milioni tra ebrei, invalidi, omosessuali, rom e dissidenti politici. L'umiliazione del Diktat, le pesanti condizioni che dovette accettare la Germania durante la conferenza di pace tenutasi a Versailles nella Sala degli Specchi, contribuirà ad esacerbare i suoi istinti nazionalisti e la voglia di rivalsa sua e del popolo tedesco contro i vincitori francesi e inglesi. Nel secondo dei due episodi viene invece raccontata la sua ascesa politica. La crisi economica del 1929, con milioni di tedeschi disoccupati e ormai alla fame, sarà il pretesto tramite il quale Hitler, aiutato dal suo regista della propaganda Joseph Goebbels, riuscirà a convincere milioni di tedeschi che c'è bisogno di una figura forte al Governo e farsi eleggere Cancelliere nelle elezioni del 1933. Malgrado si presenti come forza aperta al dialogo, in breve tempo Hitler, dopo aver ricevuto l'investitura e l'incarico di formare il nuovo governo dal presidente Hindenburg, inizierà una sistematica opera di epurazione dei suoi avversarsi politici, uccidendo, confinando e arrestando tutti coloro i quali si opponevano alla sua visione di Terzo Reich. Poco dopo inizierà una feroce campagna antiebraica, nata inizialmente con l'obiettivo di espropriare i cittadini ebrei delle loro ricchezze e sfociata in brevissimo tempo in una vera e propria crociata razziale che ha portato milioni di persone alla morte dei campi di sterminio eretti un po' ovunque in Germania e nei paesi satellite da essa conquistati come la Polonia.

