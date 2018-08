Alessia Messina e Maicol Bassi/ Dopo Amedeo Andreozzi: “Ho trovato finalmente l’amore, ora sogno una famiglia”

Alessia Messina, dopo Uomini e Donne e Temptation island insieme a Amedeo Andreozzi, ha trovato il vero amore: Maicol Bassi, pr e vocalist. I due sono fidanzati da 5 mesi

Alessia Messina e Maicol Bassi

Era il 2015, Alessia Messina e Amedeo Andreozzi, uscivano come coppia da Uomini e Donne. Lui, l’allora tronista aveva scelto la Messina e a pochi giorni dalla scelta, la coppia, aveva deciso di partire alla volta di Temptation Island. All’interno del programma, sebbene poi fossero usciti insieme, avevano capito di avere interessi e idee molto diverse: “Ci ha permesso di capire che non eravamo così compatibili. Anche lì mi ha dimostrato che cercavamo cose diverse. È una scelta che rifarei perché mi ha lasciato delle persone che sono contenta di avere nella mia vita”, ha raccontato la ex corteggiatrice a Uomini e Donne Magazine. Ma cosa ha diviso la coppia? “Amedeo era proiettato sul lavoro, io, invece, forse con un pizzico di ingenuità di troppo, sognavo la favola”. Diversamente dalle altre corteggiatrici, Alessia, dopo la partecipazione al programma è tornata alla vita di tutti i giorni: “Di giorno lavoro al desk di un ambulatorio e la sera dei fine settimana lavoro nei locali come driver, lo faccio da tanti anni per mantenermi”.

“ORA SONO FELICE”

Dopo la storia con Amedeo, ora Alessia è riuscita a trovare un grande amore. Lui si chiama Maicol Bassi e lavora come vocalist e pr nelle discoteche. “Ci siamo conosciuti in una discoteca milanese a dicembre, ma abbiamo iniziato a frequentarci solo verso fine gennaio. Maicol viveva a Parma, ma veniva spesso a fare serata nella mia città. Ci siamo visti diverse volte e chiacchierata dopo chiacchierata è nata una frequentazione. È stato tutto inaspettato. Ora sono cinque mesi che stiamo insieme e mai avrei pensato di riuscire a stare così bene con un uomo. Mi sento finalmente felice. Forse perché è la prima volta che vivo realmente l’amore”. Il sogno di Alessia è quello di costruirsi una famiglia, lei sogna ancora quella favola che desiderava durante Uomini e Donne, questa volta, però, con un uomo diverso. “Mi ha colpito come mi guardava. Nessuno lo aveva mai fatto in quel modo in tutta la mia vita. È per questo che sono ancora incredula. Prima di rendere nota la mia relazione ho aspettato un po’, ma le presentazioni in famiglia sono già avvenute. È stato un passo importante ma fatto senza alcuna ansia”.

