Battiti Live 2018, Lecce/ Pagelle cantanti 9 Agosto: video, da Ghali a Capo Plaza, passando per i tormentoni

Battiti Live 2018, Lecce, cantanti e pagelle 9 Agosto: dal trap di Ghali a quello di Capo Plaza, passando per i tormentoni di Takagi & Ketra e Giusy Ferreri, i protagonisti della seconda...

Ancora musica per la seconda serata di Battiti Live 2018, che ha preso il via da Piazza Libertini a Lecce con un appuntamento ricco di ospiti. Tra i big della musica italiana che ieri sera si sono esibiti sul palco della kermesse, ritroviamo anche Luca Carboni (Voto 9), che ha dato vita a uno spettacolo degno di nota con “Mare mare”, “Luca lo stesso” e “Una grande Festa”, brano contenuto nel suo ultimo album, Sputnik. A spiegare i motivi per i quali il nuovo disco porta questo nome così singolare è stato lo stesso artista, che ieri sera, sul palco della rassegna musicale, ha rivelato: “È una parola dura con un significato molto dolce, significa compagna di viaggio, quindi speriamo che lo siano le nostre canzoni”. E sui tormentoni del passato che i suoi fan continuano a cantare, ha rivelato: “È un’emozione incredibile: noi siamo sempre portati a guardare avanti, almeno io (…) però a volte succede di emozionarsi pensando a quello che c’è stato”. Se vi siete persi la sua esibizione, potete rivederla cliccando qui.

I DUE TORMENTONI PIÙ AMATI

Takagi & Ketra e Giusy Ferreri si confermano i protagonisti dell’estate con "Amore e capoeira” (voto 8). Il loro tormentone, fra i più attesi della kermesse itinerante di Radionorba, è stato accolto con grande entusiasmo dal pubblico di Lecce, che ha inoltre avuto la possibilità di ascoltare alcuni dei brani più celebri degli artisti: “Da sola”, per Takagi & Ketra e “Partiti adesso” per Giusy Ferreri (a questo link è disponibile il filmato della sua esibizione). Ma il fortunato trio, sul palco di Battiti Live 2018 ha dovuto dividere la scena musicale con altri tre grandi artisti dell’estate e il loro amatissimo tormentone, stiamo parlando dei Boomdabash e Loredana Bertè, protagonisti della stagione con “Non mi dire no” (Voto 8). La loro collaborazione, che continua a collezionare un successo dopo l’altro, è oggi fra le più fortunate sulla scena musicale italiana: chi la spunterà fra i due tormentoni più ascoltati dell’estate? Se vi siete persi il filmato della loro esibizione, potete visualizzarlo su Youtube cliccando qui.

DA GHALI A CAPO PLAZA: LA MUSICA TRAP PROTAGONISTA

Nella seconda puntata di Battiti Live 2018 spazio alla musica trap, che ha visto uno dei suoi principali protagonisti, Ghali, esibirsi sulle note di "Habibi” e “Cara Italia” (toto 8). Il re del trap, che fra una performance e l’altra ha ricordato la sua straordinaria passione per la musica e l’affetto che lo lega a sua madre, è stato uno degli artisti più attesi nel corso della serata, complice il grande successo che i suoi brani continuano a riscuotere nel pubblico italiano (a questo link è possibile visualizzare il video della sua esibizione direttamente su Facebook). Non solo Ghali per la musica trap, ma anche un altro grande protagonista di questo genere così chiacchierato: lui è Capo Plaza e, nel corso della sua esibizione sulle note di “Non cambierò mai”, ne ha approfittato per lanciare il suo prezioso messaggio a sostegno della musica trap, sempre più spesso considerata come un genere dedicato ai giovani (voto 8). Nelle sue dichiarazioni, anche un messaggio di speranza, con il quale ha esortato i suoi followers a credere fino in fondo nei loro sogni.

