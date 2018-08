Bianca Guaccero troppo magra?/ La foto sui social fa allarmare i fan e la conduttrice sbotta...

Dopo il divorzio, la nuova scommessa tv e una bambina di 4 anni, sembra che Bianca Guaccero debba affrontare anche la preoccupazione dei fan per via del suo corpo troppo magro?

10 agosto 2018

Una nuova scommessa attende Bianca Guaccero che da settembre prenderà le redini di Detto Fatto su Rai2 assumendo il posto che era della seguitissima Caterina Balivo. Come se non bastasse la conduttrice e attrice in questi ultimi mesi ha dovuto affrontare molti cambiamenti a cominciare dalla fine del suo matrimonio con il regista Dario Acocella con il quale si è detta addio dopo dieci anni di matrimonio nel novembre del 2017. Se a questo ci sommiamo anche il suo lavoro da mamma di una bambina di 4 anni, quello di conduttrice del Festival Show in giro per l'Italia e l'imminente ritorno in tv alla conduzione quotidiana, lo stress è alle stelle. Questo potrebbe aver causato una grossa perdita di peso per Bianca Guaccero? Una foto sui social ha messo in mostra i suoi grossi cambiamenti fisici tanto che i fan l'hanno subito assalita preoccupati. Tra chi le consiglia di prendere peso e chi non apprezza il suo nuovo fisico, sembra proprio che Bianca Guaccero non si sia sottratta alle critiche e abbia usato i social per rispondere a tono a tutti mettendo subito in chiaro il fatto che non è mai bello giudicare il fisico del prossimo senza sapere cosa c'è dietro.

BIANCA GUACCERO FINISCE SOTTO ACCUSA MA CONTRATTACCA

In particolare, la neo conduttrice di Detto Fatto ha dato il via al suo lungo sfogo accusando: "Io credo che se ad una persona troppo in carne le dicessero ogni giorno:” sei troppo grassa, eri meglio prima, non mangiare troppo e dimagrisci che ora stai diventando un armadio!” Bhe non credo che ne sarebbe felice... perché poi magari non è affatto vero che la persona in questione mangia tanto... magari ha una disfunzione ormonale o alla tiroide... o magari altri problemi". Ma qual è il suo caso? Lei stessa continua nel lungo post (che potete vedere cliccando qui) per mettere in chiaro che lei non ha disfunzioni o altri problemi con il cibo o con il suo fisico e rilancia: "mangio, mi alleno vivo e cerco di lottare ogni giorno contro le mie paure per essere una persona migliore... sono in pace col mio corpo". Naturalmente il problema non è tanto la foto postata dalla conduttrice quanto il fatto che il popolo dei social sia poco propenso a lasciar correre e punta su tutto quello che potrebbe creare scompuglio: "Bisognerebbe invece virare il nostro interesse verso l’unica cosa che dovrebbe davvero meritare La nostra attenzione, e cioè il nostro essere e rimanere umani. Ecco lì si scoprirebbe che c’è talmente tanto da guardare, che il resto non sarebbe che una conseguenza. Vvb". La polemica si chiuderà qui oppure no?

