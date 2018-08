CHIARA FERRAGNI E FEDEZ/ Gli abiti nuziali: Versace per il rapper, top secret lo stilista della sposa

Chiara Ferragni e Fedez, il giorno delle nozze si avvicina: il rapper svela l'abito nuziale sui social taggando Donatella Versace; top secret il brand scelto dalla sposa.

Chiara Ferragni e Fedez

Manca pochissimo alle nozze di Chiara Ferragni e Fedez e i fans non vedono l’ora di scoprire tutti i dettagli di quello che è stato definito il Royal Wedding italiano. La fashion blogger e il rapper, come si sa da tempo, si sposeranno il 1° settembre a Noto. I due pronunceranno il fatidico sì con una cerimonia civile alla quale assisteranno parenti e amici. I fans, tuttavia, avranno la possibile di seguire l’evento sui social dove gli ospiti saranno liberi di postare foto e video sia della cerimonia che del ricevimento. La coppia, infatti, ha deciso di non vendere nessuna esclusiva per dare la possibilità ai fans di sentirsi comunque partecipi del grande giorno. Un ruolo speciale sarà affidato al figlio degli sposi, Leone, e alla loro cagnolina Matilda. Le testimoni di Chiara Ferragni saranno le sorelle Valentina e Francesca mentre sono ancora segreti quelli del rapper. Ciò che, tuttavia, si chiedono i fans è come saranno gli abiti nuziali. Al momento, sono pochi gli indizi, ma andiamo a scoprirli insieme.

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ: TUTTO SUGLI ABITI NUZIALI

Per il giorno del suo matrimonio, Fedez dovrebbe indossare un abito scuro firmato Versace. Qualche settimana fa, su Instagram, il rapper ha pubblicato una storia in cui ha svelato un dettaglio del vestito taggando Donatella Versace. “Prova vestito matrimonio”, ha scritto sul video in questione il rapper svelando di aver scelto uno dei nomi più importanti della moda italiana. Chiara Ferragni, invece, non ha ancora svelato nulla. Nonostante sia sempre attivissima sui social, la fashion blogger non ha ancora condiviso foto e video delle sue prove. La sposa, però, potrebbe scegliere d’indossare un abito di Alberta Ferretti ma non si esclude un abito Dior. In una recente intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage, però, la Ferragni, sull’abito nuziale, ha detto: “Con il mio hair stylist non ci abbiamo pensato, è ancora presto. Alla fine decideremo due giorni prima del matrimonio!". La scelta, dunque, arriverà davvero poche ore prima del fatidico sì?

