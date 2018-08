CHICAGO MED 2/ Anticipazioni del 10 agosto 2018: April perderà il figlio?

Chicago Med 2, anticipazioni del 10 agosto 2018, su Italia 1 in prima tv. L'ospedale affronta un'emergenza a causa di un incidente; April dovrà fare i conti con brutte notizie.

Chicago Med 2, in prima Tv su Italia 1

CHICAGO MED 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, venerdì 10 agosto 2018, Italia 1 trasmetterà tre nuovi episodi di Chicago Med 2, in prima Tv. Saranno il 13°, il 14° ed il 15°, dal titolo "Paradossi" "Fronte freddo" e "Perdersi". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: l'agente Kate Windham (Tiffany Oglesby) viene ricoverata in condizioni gravi: Choi (Brian Tee) è costretto ad informare il marito Darryl (Jerod Haynes) che la donna non ha attività celebrale. Maggie (Marlyne Barrett) è particolarmente scossa, perché si tratta della poliziotta che l'ha arrestata nel passato. Intanto, Will (Nick Gehlfuss) viene incaricato di guidare Natalie (Torrey DeVitto), per via del paziente morto tempo prima. Su richiesta di Trudy (Amy Morton), Sharon decide di impedire a Maggie di occuparsi della donazione di organi dell'agente Windham. Quando uno dei pazienti di Rhodes (Colin Donnell) decide di non operarsi, il medico deve scontrarsi con la decisione di Latham (Ato Essandoh). In seguito viene indetta una conferenza sul paziente deceduto di Natalie, con l'intervento degli altri medici. Jeff (Jeff Hephner) decide di intervenire in suo favore, ma peggiora solo le cose per la sua stessa carriera.



Latham decide di confidarsi con Charles riguardo ad un problema che lo riguarda da vicino. Lo psichiatra lo informa inoltre dell'esistenza di alcune cure sperimentali che potrebbero aiutarlo a curare il suo leggero autismo. Più tardi, Rhodes viene convocato d'urgenza in ospedale per curare un paziente particolare: un panda con problemi cardiaci. Sarah (Rachel DiPillo) invece scopre che come specializzanda viene usata come capro espiatorio per le morti spinose. Solo in seguito, di fronte ad un nuovo caso, Sarah scopre che dovrà comunicare sempre i decessi dei casi di Latham. Il personale medico infatti crede che spaventerebbe i familiari e cercano di evitare il contatto con il medico.



Grazie alle sedute con Charles, Latham inizia a comprendere qualcosa di più sulle emozioni dei pazienti e dei familiari. Rhodes invece affronta l'operazione del panda con successo. Alla morte di una paziente sotto le sue cure, Sarah inizia ad accusare il colpo ed a sentirsi responsabile della sua crisi respiratoria. Intanto, April (Yaya DaCosta) subisce le pressioni da parte del fidanzato, che vorrebbe interrompesse il lavoro per pensare alle cure. In seguito, l'ospedale è costretto a curare i pazienti in presenza di un cameramen, per via di un servizio che viene svolto Stohl (Eddie Jemison) da vicino. Will decide di contestare il tutto a Sharon, che invece gli ricorda di aver saltato la riunione in cui è stato affrontato il problema. Più tardi, Latham affronta ancora i propri limiti e sottolinea a Charles di non riuscire a fidarsi di nessuno del stuo staff. Grazie alle sue parole, Charles intuisce invece che una delle sue giovani pazienti presenta un particolare distubo a specchio, che la spinge a provare lo stesso dolore delle persone che la circondano.

ANTICIPAZIONI DEL 10 AGOSTO 2018, EPISODIO 13 "PARADOSSI"

Natalie si occupa di un paziente malato di cancro che non sta assumendo i farmaci chemioterapici. Scopre in seguito che il sistema immunitario del ragazzo è diventato forte per debellare la patologia da solo. Choi, Charles e Sarah curano invece una donna con un insolito disturbo della personalità, mentre Robyn e Will si occupano di una donna che rifiuta il trattamento. Intanto, Rhodes e Latham si spostano in un altro ospedale per eseguire una procedura rara. EPISODIO 14 "FRONTE FREDDO" - L'ospedale viene messo in allarme in seguito all'arrivo di molti pazienti, rimasti coinvolti in un tamponamento a catena provocato da una bufera di neve. Natalie e Will premono perché uno dei pazienti decida se figlio e nipote potranno ricevere una trasfusione di sangue. Choi invece cerca una soluzione per le condizioni preoccupati di un paziente, sicuro di morire e di voler salutare la moglie prima che ciò avvenga. Rhodes è invece costretto a fare un taglio cesareo d'urgenza per via di un'emorragia ad una paziente. EPISODIO 15 "PERDERSI" - In seguito ad una caduta dal 33esimo piano, un paziente riesce a sopravvivere e viene affidato alle cure di Rhodes. Il caso scatena l'attenzione dei media cittadini. Intanto, April scopre che il figlio non ha più alcun battito cardiaco nello stesso giorno in cui assiste Will nella cura di un paziente con un cuore debole. Natalie e Choi trattano invece un paraplegico e scoprono che sta usando un trattamento sperimentale per sconfiggere la paralisi.

© Riproduzione Riservata.