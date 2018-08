CHISSA PERCHE' CAPITANO TUTTE A ME/ Su Canale Nove il film con Bud Spencer (oggi, 10 agosto 2018)

Chissà perché...capitano tutte a me, il film in onda su Canale Nove oggi, venerdì 10 agosto 2018. Nel cast: Bud Spencer e Cary Guffey, alla regia Michele Lupo. Il dettaglio della trama.

10 agosto 2018 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su Canale Nove

NEL CAST ANCHE CARY GUFFEY

Chissà perché...capitano tutte a me, il film in onda su Canale Nove oggi, venerdì 10 agosto 2018 alle ore 21,20. La pellicola di genere commedia rappresenta il sequel del film Uno sceriffo extraterrestre... poco extra e molto terrestre, che vede sempre come protagonisti Bud Spencer e Cary Guffey e in cabina di regia il maestro Michele Lupo. Ancora una volta il film è ambientato quasi del tutto a Monroe, nello stato americano della Georgia, ma in questa occasione si è scelta la cittadina di Monroe. Nella pellicola però troviamo un riferimento al prequel, si tratta del parco giochi Six Flags Over Georgia di Austell, sito nella contea di Cobb, già usato come location in Uno sceriffo extraterrestre... poco extra e molto terrestre. Ma ecco di seguito la trama del film nel dettaglio.

CHISSA' PERCHE' CAPITANO TUTTE A ME, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Il film racconta la storia del piccolo H7-25, un bambino alieno che sfugge dai ripetuti e insistenti tentativi dell'esercito americano di catturarlo. Il piccolo è infatti in possesso di una straordinaria macchina che gli consente di spostare gli oggetti a distanza e di convincere le persone a comportarsi nella maniera che si vuole. Gli Stati Uniti vogliono impossessarsene per studiarla e realizzare un'arma che renda invincibile il suo esercito contro ogni tipo di nemico. Insieme al piccolo H7-25 c'è anche il suo fedele e gigantesco amico, lo sceriffo Scott Hall. I due viaggiano in automobile in tutti gli Stati Uniti, spostandosi di stato in stato per evitare di essere catturati e alla fine trovano base a Monroe, dove lo sceriffo accetta un importante incarico lavorativo. In breve tempo, Scott riesce a mettere in carcere tutti i criminali locali, ma è in arrivo una minaccia di fronte alla quale non può fare molto, si tratta di un alieno malvagio in grado di controllare le menti dei cittadini, soggiogati da un esercito di androidi comandati dall'entità extraterrestre. Scott e H7-25 riusciranno a sconfiggerlo, ma nel corso della parata cittadina però, l'esercito americano fa irruzione nel tentativo di catturare finalmente il bambino alieno. Quest'ultimo riesce a far decollare la macchina sulla quale lui e lo sceriffo Scott sono scappati, ma restano bloccati su un pianeta a causa del poco carburante rimasto nel serbatoio. Alla fine del film venuto a sapere del problema, lo sceriffo Scott, esclama la frase che da il titolo al film.

© Riproduzione Riservata.