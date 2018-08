Costanza Caracciolo e Bobo Vieri, vacanza a Polignano a Mare/ Foto: tenerezze per la coppia in attesa del bebè

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri stanno per diventare genitori. Intanto, i due, si godono le vacanze estive in Puglia, nella bellissima Polignano a Mare

10 agosto 2018 Anna Montesano

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri (Gente)

Paparazzati di nuovo: Costanza Caracciolo e Bobo Vieri stanno per diventare genitori e ogni momento di questa calda estate hanno deciso di trascorrerlo l'uno accanto all'altra. L'ex velina e il noto calciatore stanno godendosi qualche giorni di relax in Puglia, proprio dove sono stati fotografati dai paparazzi del settimanale Gente, che ne mostra alcuni scatti nel suo nuovo numero. La coppia, al momento dello scatto, si trovava a Polignano a Mare, in provincia di Bari, mentre era a pranzo in un ristorante. Nell'immagine vediamo Bobo Vieri accarezzare e coccolare la sua Costanza che mostra un dolcissimo pancino in attesa. Pranzo insieme, poi c'è tempo per qualche selfie che li vede sorridere di fronte al cellulare, immortalando uno dei più bei ricordi di questa estate.

UN PERIODO D'ORO DOPO LA TEMPESTA

Costanza Caracciolo e Christian Vieri stanno vivendo un momento davvero molto felice e speciale. I due attendono con ansia l'arrivo del loro primo figlio che arriva dopo un periodo molto difficile per la nota coppia. Purtroppo, lo scorso anno, Costanza Caracciolo era incinta ma perse il suo bambino. La terribile notizia venne annunciata con un comunicato stampa che spiegò l'accaduto: "È con dolore che ci vediamo costretti a frenare le voci di una nostra gravidanza che circolano in queste ore sui vari media; purtroppo il destino ha deciso che non fosse questo il momento. Chiediamo a tutti di capire e rispettare questo delicato momento della nostra vita".

