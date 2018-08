Desirèe Maldera/ Sposata in gran segreto prima del parto? Tutta la verità sul compagno e sul figlio in arrivo

Desirèe Maldera, dopo Temptation island, ha trovato l'amore. Ora è in attesa del suo primo figlio, ma l'identità del compagno è avvolta dal mistero. I due si sono sposati? La rivelazione

Desirèe Maldera si è sposata?

La ex tentatrice di Temptation Island è sempre più sotto i riflettori, specialmente in questo periodo in cui la pancia, per la sua inaspettata gravidanza, ha iniziato a crescere. In tanti si sono interrogati sul compagno di Desirèe Maldera, ma lei cerca di tenerlo in gran segreto. Qualche giorno fa era stata duramente attaccata per una sua frase molto forte: “Sarà poco materno, ma non credo che amerò mio figlio più di quanto io ami mio marito”. Da qui erano nati due dubbi: il primo che la Maldera fosse convolata a nozze in gran segreto e il secondo che in realtà il bambino fosse frutto di un incidente. “No, è stato cercato. Non dico bugie, se non vuoi rimanerci, fidati che stai attenta”, ha dichiarato la Maldera in seguito alla pioggia di accuse. Anche il nome del bambino è già stato svelato, si chiamerà Giancarlo.

MATRIMONIO SEGRETO??

Ma ciò su cui i fan e i seguaci si sono realmente interrogati è il fatto se Desirèe e il compagno si fossero sposati prima della nascita del bambino, in segreto. Questo perché la giovane lo ha chiamato spesso “marito” durante i loro video in vacanza insieme. L’identità del futuro padre del figlio è avvolta dal mistero, anzi la stessa Maldera ha voluto chiarire la situazione rispondendo a un curioso: “Non tutti sono come me che amano dire al mondo quante volte vanno a fare pipì. C’è pure chi vuole stare per i c***i propri”. E riguardo alle nozze misteriose? La verità è stata svelata: i due non sarebbero ancora marito e moglie, ma quello che ha voluto far intendere la Maldera è che presto lo saranno. Quindi, per i due, non c’è stato nessun matrimonio segreto.

