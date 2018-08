ELEMENTARY/ Rai 2, anticipazioni 3 agosto 2018: Holmes e Watson a caccia di un serial killer

Elementary, torna su Rai2 questa sera, venerdì 10 agosto 2018, la sesta stagione: ecco tutte le anticipazioni dei nuovi episodi della serie con Jonny Lee Miller e Lucy Liu.

10 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Elementary

Elementary va in onda Venerdì 10 agosto, nella prima serata si Raidue. Torna in onda, la serie tv che racconta le avvincenti avventure di Sherlock Holmes e del suo braccio destro Watson nell’inedita versione femminile interpretata da Lucy Liu. Ogni settimana, Sherlock è chiamato a risolvere casi complicati e ricchi di colpi di scena. Nella sesta stagione, Holmes ha scoperto di avere una commozione cerebrale che gli procura continui vuoti di memoria. Per il famoso investigatore, però, non c’è il tempo per curarsi e pensare alla sua salute. Ogni giorno, infatti, Sherlock viene chiamato a risolvere nuovi casi. Anche per Watson non è un momento facile a causa della morte del padre. Questa sera verranno così trasmessi ben tre episodi che non lasceranno il tempo ai telespettatori di annoiarsi. Negli Stati Uniti, nel frattempo, sono già cominciate le riprese della settima stagione che sarà trasmessa, per la gioia degli appassionati del genere, il prossimo anno. Cosa accadrà, dunque, nei nuovi episodi? Andiamo a scoprire insieme tutte le anticipazioni.

ELEMENTARY, HOLMES E WATSON ALLE PRESE CON UN SERIAL KILLER

Nel primo episodio dal titolo “Compagni di sobrietà”, Holmes e Watson sono sulle tracce di un serial killer. Si tratta di Michael, l’uomo che Sherlock aveva conosciuto al corso di riabilitazione e che lo sta mettendo alla prova. La cattura del serial killer si trasforma in un’ossessione per Holmes che fatica a resistere all’alcol mentre il recupero neurologico fa dei passi indietro. Nel secondo episodio dal titolo “Trappola di sabbia”, Holmes e Watson saranno alle prese con l’omicidio di una donna, Lauren, il cui corpo è stato immerso nel cemento. Kelsey, nel frattempo, torna a casa incinta. Inizialmente è decisa a dare il bambino in adozione, ma dopo aver parlato con Sherlock cambia idea e decide di tenere con sé il figlio. Nel terzo ed ultimo episodio della serata intitolato “Uomini e cavie”, due scienziati vengono trovati morti. Dopo le prime indagini, si scopre che stavano partecipando ad un importante concorso biologico che metteva in palio cinque milioni di dollari. Nel frattempo, l’ex sponsor di Holmes, Alfredo, gli chiede un aiuto poco legale per salvare il fratello Dante.

© Riproduzione Riservata.