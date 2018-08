EXCALIBUR/ Su Iris il film con Helen Mirren e Liam Neeson (oggi, 10 agosto 2018)

Excalibur, il film drammatico in onda su Iris oggi, Iin prima serata. Nel cast troviamo Helen Mirren, Liam Neeson e Nigel Terry, alla regia John Boorman. La trama del film nel dettaglio.

Excalibur, il film in onda su Iris oggi, venerdì 10 agosto 2018 alle ore 21,00. La pellicola di genere drammatica e fantastcica del 1981 ci permette di entrare nelle ambientazioni magiche del ciclo di Re Artù. Alla regia di Excalibur troviamo il regista John Boorman, che ha ricevuto un premio al contributo artistico nel corso della trentaquattresima edizione del Festival di Cannes mentre nel cast i protagonisti sono stati interpretati da Helen Mirren, Liam Neeson e Nigel Terry. La sceneggiatura del film e l'adattamento cinematografico de La morte di Artù di Thomas Malory, è stata scritta interamente da Rospo Pallenberg e dallo stesso John Boorman, che hanno scelto l''Irlanda come location per Excalibur. In particolare nelle contee di Wicklow, Tipperary e di Kerry, scelte per i loro fantastici paesaggi incantati e per la presenza di castelli e fortezze antichi. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

EXCALIBUR, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Il film, come si può facilmente intuire dal titolo, racconta la storia di Re Artù, figlio dei nobili Uther Pendragon e Ingraine di Cornovaglia. Rimasto orfano di padre, il piccolo Artù viene affidato a Sir Hector, nobile scudiero, da parte di Mago Merlino. Le terre dove vivono Merlino, Hector e Artù sono da tempo preda del caos, e solamente un prode paladino in grado di estrarre la spada magica Excalibur dalla fenditura di roccia nella quale è rimasta incastrata potrà riportare la serenità nell'area. Il giovane Artù, all'ignaro della sua discendenza nobile e della storia della spada magica, riesce a estrarre senza fatica Excalibur dalla roccia. L'apparizione di Mago Merlino aiuterà a capire a quale magnifico futuro andrà incontro Artù, destinato a diventare re di Camelot.

