Emma Marrone/ Dopo l’attacco di un fan viene difesa da Mattia Briga: “Anche con me hai sempre fatto le foto”

Dopo l'attacco di un fan, di essere stata scortese durante un loro incontro, Emma Marrone è stata difesa dall'amico Mattia Briga: "Con me, le foto, le hai sempre fatte"

Emma Marrone difesa da Mattia Briga

A fine luglio, la cantante uscita dal talent di Amici di Maria De Filippi, Emma Marrone, è stata duramente attaccata da un fan per essersi comportata in modo maleducato dopo averle chiesto una fotografia. Il post del giovane è diventato virale e si sono scatenati centinaia di commenti, tra chi difendeva, chi attaccava, la cantante fiorentina. “Stavolta è diversa Emma – ha scritto il ragazzo – mi fa male il cuore perché non avrei mai voluto che andasse a finire così però adesso hai superato il limite”. Il post del giovane fan occupa ben 5 pagine, è lunghissimo, colmo di risentimento per quanto accaduto con la sua cantante del cuore, fin da quando era piccolissimo. “Sai quando ero poco più che un bambino, a 13 anni, ti ho incontrata per la prima volta e ti chiedi se potessi darti un bacio e tu rispondesti con un secco no”. Più avanti viene raccontata l’intera vicenda: “Questa sera ho aspettato che finissi di mangiare per poterti salutare, una volta uscita dal ristorante”, il ragazzo avrebbe chiesto una foto, la cantante si sarebbe prestata per farla ma con un atteggiamento ostile e freddo. “Metto delicatamente la mano sulla spalla come fanno tutte le persone quando si fanno le foto e tu ti sposti schifata e dici di non toccarti”.

LA DIFENDE MATTIA BRIGA

Le parole del fan hanno fatto il giro del web, “Mi dispiace che tu sia diventata così, ma come artista non meriti nulla perché i fan non si trattano mai così senza motivo, perché non c’era assolutamente un motivo ma sono sicuro che se mai leggerai, questo motivo lo inventerai”. Tra i fan che hanno difeso la cantante ce n’è uno che sicuramente è spiccato. Lui, più che un fan, è stato un suo allievo, un suo amico. Si tratta di Mattia Briga, anche lui ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, che ha voluto condividere un post in difesa della cantante. “Anche con me le hai sempre fatte le foto. Però ce l’ho con te perché ancora non m’hai fatto le polpette. Le hai fatte a tutti e a me no”. Nonostante siano passati quattro anni da quando i due hanno lavorato insieme, tra i giovani continua ad esserci un grande e forte sentimento di amicizia.

