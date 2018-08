Ermal Meta / "Ho visto più articoli su due foto mancate al concerto che sul fatto che stessi male"

Ermal Meta torna a scrivere sui social e risponde alle critiche. "Ho visto più articoli su due foto mancate al concerto che sul fatto che stessi male"

10 agosto 2018 Anna Montesano

Ermal Meta

Dopo la polemica sorta per le foto negate ai fan dopo il suo concerto, Ermal Meta torna a scrivere sui social. Con un lungo post Facebook, il noto e apprezzato cantante ha voluto negli ultimi giorni placare le polemiche sorte per la questione foto. "C’è gente che mi scrive di essere rimasta con l’amaro in bocca perché dopo il “bellissimo ed emozionante” concerto non mi sono fermato a fare le foto. - ha scritto il cantante, per poi aggiungere - Vorrei dire con grande serenità a tutti i delusi dell’ultima ora che non si va ai concerti per poi esibire un trofeo fotografico sul proprio social, ma per vivere un’esperienza. Mettete giù sti telefoni e godetevi le esperienze. Un abbraccio a tutti, con affetto. Ermal". parole che, inevitabilmente, hanno scatenato polemiche, discussioni ma anche approvazione da parte di alcuni fan.

IL NUOVO SFOGO SOCIAL DEL CANTANTE

La vicenda, però, non si è chiusa così. Vedendosi protagonista di molti articoli su tale vicenda, Ermal Meta ha deciso di fare una lunga riflessione, poi pubblicata sui suoi social. Qui scrive: "Ho visto molti articoli sul fatto che non ho fatto due foto dopo il concerto ma nessun articolo sul fatto che lo stesso concerto lo avessi terminato con 38 di febbre, un ginocchio malmesso e cali di pressione. - e continua - Ho visto più articoli sui miei presunti flirt e vita privata che, per esempio, sulla donazione dei proventi dei diritti d'autore di Non mi avete fatto niente ad Emergency. Lo capisco, alcune cosa fanno click altre no. C'est la vie! Un abbraccio e un ringraziamento sincero alla mia gente." conclude il cantante. La questione si chiuderà qui?

© Riproduzione Riservata.