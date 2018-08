Ezio Greggio e Romina Pierdomenico / Foto: vacanza "hot" a Formentera tra topless e baci appassionati

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico, vacanza infuocata a Formentera. Lei al mare in topless, lui la bacia appassionatamente. Ecco le foto della coppia....

10 agosto 2018 Anna Montesano

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico (Nuovo)

"Si fa rovente il clima tra gli scorci di Formentera": inizia così l'articolo che mostra la passione nata tra Ezio Greggio, noto attore e conduttore di Striscia La Notizia, e la sua nuova fiamma Romina Pierdomenico. 64 anni lui, 25 lei: ben 39 gli anni di differenza tra i due, cosa che non sembra essere affatto un problema per la coppia. Ed eccoli, infatti, intenti a godersi il mare di Formentera tra baci appassionati e tenerezze. Romina, in topless, attira lo sguardo di Ezio che, infatti, la bacia con passione. "Per la giovane modella milanese dalle curve mozzafiato il mattatore ha lasciato la sua fidanzata storica Simona Gobbi, alla quale era legato dal 2010" si legge ancora sul noto settimanale diretto da Riccardo Signoretti, che svela anche i dettagli del loro primo incontro.

IL PRIMO INCONTRO NEL 2017

"I due si sono conosciuti a febbraio del 2017 al Montecarlo Film Festival, ideato proprio dal comico piemontese, dove lei premiava gli ospiti. Ai tempi erano già impegnati, ma è chiaro che quell'incontro ha lasciato il segno e, a distanza di un anno, è sbocciato l'amore" si legge su Nuovo. Ricordiamo che Romina Pierdomenico è stata resa nota al pubblico soprattutto per la sua partecipazione come corteggiatrice a Uomini e Donne e, prima ancora, come tentatrice di temptation Island nel 2014. Oggi la bella modella milanese ha rapito il cuore di Ezio Greggio: i due si godono una vacanza a Formentera, cercando di sfuggire ai flash dei paparazzi. Stavolta, però, non sono stati così fortunati.

