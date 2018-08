Fabio Rovazzi/ “L’amicizia con Fedez? Spero che il tempo risani le cose, l’ho sentito quando è nato Leone”

"Faccio quello che vogio" è il nuovo tormentone di Fabio Rovazzi, il primo ad essere realizzato lontano dalla casa discografica di Fedez. Come sono i rapporti tra i due? Ecco la verità

Fabio Rovazzi: "La mia rottura con Fedez"

C’era una volta un giovane Fabio Rovazzi, pieno di dubbi, ma in constante movimento, pieno di ambizioni e con la voglia di sperimentare qualsiasi lavoro, dal cameriere, all’animatore, fino al commesso di negozio di computer. Come lui stesso racconta, a diciotto anni e un minuto ha deciso di andare a vivere da solo e da allora tutto è cambiato. Maggiori responsabilità e consapevolezze. Fino a quando il successo, il vero successo, non ha bussato alla porta. “Andiamo a comandare”, appena uscito, era ovunque. Nelle radio, in televisione, nei centri commerciali. Tutti, per forza di cose, in Italia, conoscono Fabio Rovazzi. E oggi è tornato con un nuovo singolo, un nuovo testo, una nuova storia. “In Faccio quello che voglio, parlo di me in questo periodo, del fatto che ognuno di noi crede di non avere il talento non avendo il talento di qualcun altro. Per esempio, io penso che non potrò mai essere cantante perché non ho la voce di quel cantante là. Di base, abbiamo tutti l’ambizione di essere qualcun altro. Ma l’essenziale è essere noi stessi”.

“CON J-AX TUTTO BENE, CON FEDEZ…”

Ciò di cui più si sono dedicati i giornali riguardo Fabio Rovazzi è stato il rapporto con Fedez. I due, insieme anche a J-Ax, hanno condiviso molto, anche il palco. Era un trio vincente, piacevano i tre amici con molte passioni in comune. Per il suo nuovo singolo, Rovazzi, non ha più collaborato con Newtopia, l’etichetta discografica di Fedez e J-Ax fondata nel 2013. “Newtopia era in prevalenza discografica e io ho velleità diverse, volevo creare una mia realtà. Per me, la musica è sempre stata prima da guardare”, ha raccontato al Corriere della Sera. Se da una parte i rapporti con J-Ax sono buoni – lo stesso Rovazzi è stato invitato alla sua recente festa di compleanno – con Fedez non si può dire lo stesso, ma non scende nei dettagli e i motivi della rottura non vengono svelati. Fabio Rovazzi, però, spera che con il tempo tutto possa sistemarsi: “Quando litighi o hai un’incomprensione, il tempo aiuta. I rapporti sono la cosa più bella della vita”. Per forza di cose, non parteciperà al “The Ferragnez Wedding”, come è stato nominato da Fedez e Chiara Ferragni, ma non per questo non è mai mancato il rispetto. “Mi fa impazzire che tutti cerchino il motivo della rottura. Anche sugli auguri per la nascita del figlio. Non è che se non li vedi su Instagram, non glieli ho fatti”.

