Fedez ospite a L'Intervista?/ Maurizio Costanzo riparte con il neo sposo di Chiara Ferragni

10 agosto 2018 Hedda Hopper

Fedez

Per la nuova edizione de L'Intervista di Maurizio Costanzo dovremo ancora attendere il prossimo settembre ma sembra che qualcosa già possa bollire in pentola per la felicità dei fan del programma e non solo. Secondo quanto riporta l'informatissimo TvBlog sembra proprio che il primo ospite della nuova edizione sia proprio Fedez. Un colpaccio per Maurizio Costanzo visto che in quei giorni sarà il rapper il re del gossip e non solo. Quando L'Intervista andrà in onda in seconda serata su Canale 5, Fedez non solo sarà già impegnato con la messa in onda di X Factor 2018 ma sarà il marito di Chiara Ferragni. Sarà quello il tema caldo di inizio settembre e il conduttore avrà modo di cavalcare l'onda del gossip e non solo parlando della sua nuova famiglia ma anche parlando della "vecchia". In particolare, tra le domande fatte da Costanzo potrebbe esserci l'intricato rapporto con la madre, che è anche la sua manager, rea di aver allontanato il figlio dalle sue "amicizie" e da J-Ax.

LE DOMANDE SCOTTANTI

Proprio quest'ultimo, insieme a Chiara Ferragni, potrebbe essere il tema scottante su cui indagare come nessuno ha ancora fatto in tv e sui giornali. Ormai da settimane si parla del loro addio e della fine della loro collaborazione e della loro amicizia ma ancora nessuno ha avuto modo di scoprire i veri motivi di tutto questo. Alcuni parlano della legalizzazione della droga leggera tanto cara a J-Ax, altri ancora del matrimonio di Fedez con Chiara Ferragni e della sua nuova vita tra Italia e Usa, ma dove sta la verità? Solo L'Intervista di Maurizio Costanzo potrebbe chiarire le cose ma per questo dovremo attendere settembre e l'inizio della nuova stagione televisiva.

