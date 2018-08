Francesca Cipriani, foto troppo ritoccate? / Lo scatto su Instagram scatena la polemica: ecco la sua replica!

Francesca Cipriani, foto troppo ritoccate? Gli ultimi scatti postati su Instagram scatenano la polemica, ma la showgirl risponde con la sua solita ironia

10 agosto 2018 Anna Montesano

Francesca Cipriani

Francesca Cipriani torna nel mirino delle critiche del web. La procace bionda, che non ha mai fatto segreto della sua passione per la chirurgia plastica, finisce nuovamente nella polemica proprio dopo alcune delle ultime foto postate su Instagram. In particolare, un follower le scrive "strumento leviga senza ritegno", riferendosi alla possibilità di migliorare e rendere liscia la propria pella attraverso una funzione di app specifiche. La Cipriani però, di fronte alla critica, risponde con l'ironia che da sempre la contraddistingue: "Chi è senza leviga scagli la prima pietra!" D'altronde, non si può certo accusare la Cipriani di incoerenza o comunque di nascondersi dietro un dito: Francesca non nega mai il suo amore per i ritocchini e, anzi, spesso è stata criticata proprio per questa sua passione sfrenata per la chirurgia.

LA VERITÀ SUL MALORE AL TORNEO DI TENNIS VIP MASTER

Di recente Francesca Cipriani è stata ospite di 'Colpo di tacchi', il programma condotto su La5 da Rebecca Staffelli e ha deciso di svelare la verità sul malore accusato al torneo di tennis Vip Master di Milano Marittima. La showgirl ha infatti ammesso che si trattava soltanto di uno scherzo. Ecco le sue dichiarazioni: “In questo momento sono aperta a tutte le esperienze belle e positive che la vita mi vorrà offrire. Se mi venisse proposto, rimarrei paralizzata dallo stupore. Poi ne sarei solo lusingata e ascolterei tutti i consigli delle persone meravigliose che lavorano per la realizzazione di quel programma, altrimenti avrei paura di non sentirmi all’altezza.”

