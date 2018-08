Grande Fratello Vip 2018/ Francesco Monte e Antonella Elia, destino comune: il retroscena dietro il provino

Grande Fratello Vip 2018, cast e anticipazioni: da Alberico Lemme a Francesco Monte, i papabili concorrenti e un'indiscrezione sul provino di Antonella Elia...

10 agosto 2018 Anna Montesano

Grande Fratello Vip (Logo)

Corrono indiscrezioni sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip e non accennano proprio a fermarsi. Tanti i nomi apparsi negli ultimi giorni di papabili concorrenti, nessuno, tuttavia, ha ancora la certezza (tranne Francesco Monte che sembra ormai essere cosa fatta). Le ultime indiscrezioni svelano che, nella Casa del Grande Fratello Vip 3, sono pronti ad entrare Ivan Cattaneo, Alberico Lemme - che lo scorso anno aveva già ricevuto la proposta ma aveva rifiutato in quanto già impegnato in altri progetti - Francesco Monte, Fabio Basile ed Enrico Silvestrin. Si parla inoltre delle sorelle Giulia e Silvia Provvedi, Le Donatella, Cecilia Capriotti, Elisabetta Gregoraci, Raffaella Fico e Giulia Salemi. Un cast già abbastanza ricco al quale potrebbero però aggiungersi presto altri nomi.

L'INDISCREZIONE SU ANTONELLA ELIA

Il portale Tv Blog fa infatti sapere che ci sarebbe stato una sorta di "scambio" tra i papabili concorrenti del Grande Fratello Vip 3 e quelli di Tale e Quale Show, noto programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Proprio Francesco Monte "ha deciso di abbandonare l'opzione Tale e quale show, di cui aveva sostenuto un provino, qualcuno dice modesto, per dedicarsi ad altro" si legge sul sito. E non è l'unico: "Di contro, in una sorta di percorso inverso, Antonella Elia, che vi abbiamo detto farà Tale e quale show 2018, in un primo momento, pare, fosse destinata ad entrare nella casa di Cinecittà. Poi si è deciso, da più parti, di far entrare l'ex valletta di Mike Bongiorno nel cast di Tale e quale show." Chi altro si aggiungerà a questa lunga lista?

© Riproduzione Riservata.