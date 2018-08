Guendalina Canessa e Pietro Aradori sono tornati insieme? /Avvistati a Milano: Parpiglia racconta che…

Guendalina Canessa e Pietro Aradori sono tornati insieme? Avvistati a Milano dopo una piccola "sbandata" di lei in vacanza ad Ibiza: Gabriele Parpiglia racconta che...

10 agosto 2018 Valentina Gambino

Guendalina Canessa e Pietro Aradori sono tornati insieme? Nemmeno due mesi fa, avevamo scritto dell'ex coppia, raccontando di una storia ormai giunta al capolinea. L'indiscrezione era arrivata tra le pagine del settimanale Spy, che a tal proposito scriveva: “L’ex moglie del tronista Daniele Interrante è stata nuovamente lasciata da Pietro Aradori […] Chissà se ci sarà una nuova puntata di questa saga infinita”. A quanto pare durante quella occasione, a mettere la parola fine al rapporto d'amore era stato proprio il giocatore di basket. Un anno fa, l'ex gieffina parlava in positivo della sua relazione amorosa: “Ci amiamo da due anni, il nostro è un rapporto splendido e non escludo che possa arrivare presto un bebè. Mia figlia Chloe ne sarebbe felice: lei mi chiede sempre di regalarle un fratellino”. Ed infatti, la scorsa estate dopo essersi ritrovati, parlavano di futuro insieme.

Era la fine di giugno quando Pietro Aradori, attraverso Instagram ufficializzava: “Io e Guenda non stiamo più insieme. Abbiamo deciso di chiudere la nostra storia". Poi il giocatore di pallacanestro aveva aggiunto: “Sono stati 3 anni stupendi. Abbiamo condiviso e vissuto ogni cosa insieme, ma nulla è per sempre. Non c’erano più le condizioni per continuare a stare insieme”. A quanto pare adesso, a distanza di nemmeno due mesi, i due hanno ripreso a frequentarsi. Guendalina Canessa infatti, dopo avere fatto ritorno in Italia dopo una vacanza ad Ibiza, è stata beccata in quel di Milano proprio in compagnia del suo potenziale ex fidanzato. La conferma di questa indiscrezione è arrivata da Gabriele Parpiglia che su Instagram attraverso il famoso giochino di “Fammi una domanda”, ha confermato la novella. Lei ad Ibiza prima della pace, pare avere avuto un flirt passeggero: "Ho visto foto di un bacio in piscina" ma "Ora rifrequenta Pietro. Confermo. Erano insieme a Milano pochi giorni fa". A questo punto manca solo la conferma esplicita dei diretti interessati!

