ILARY BLASI LASCIA LE IENE / Al suo posto torna l'attrice Miriam Leone?

Ilary Blasi lascia la conduzione de Le Iene? Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, il programma di Italia 1 avrebbe già pronta una illustre sostituta...

10 agosto 2018 Annalisa Dorigo

L'avventura di Ilary Blasi a Le Iene potrebbe essere giunta al termine. Ad esprimere la possibilità di un grande cambiamento lavorativo era stata la signora Totti qualche giorno fa al settimanale Chi al quale aveva annunciato di dover ancora parlare con la produzione in merito alla prossima edizione. E secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia nell'ultimo numero di Oggi in edicola, non solo la Blasi rinuncerà all'irriverente trasmissione di Italia 1 ma ci sarebbe persino già il nome della sua sostituta. La fortunata sarebbe l'attrice Miriam Leone, che sta attraversando un periodo molto positivo della sua carriera, richiesta sia al cinema che sul piccolo schermo. Tra i progetti della nuova stagione, l'ex Miss Italia sognerebbe persino di affiancare Claudio Baglioni alla conduzione del prossimo Festival di Sanremo, motivo per cui sarebbe la sostituta perfetta per l'ex conduttrice, già alle prese con numerosi altri impegni televisivi.

LE PAROLE DI GABRIELE PARPIGLIA

Nell'ultimo numero di Oggi, Gabriele Parpiglia ha annunciato: "Miriam Leone, 33 anni, è in un momento professionale molto felice. L'attrice siciliana è infatti richiesta sia dal piccolo, sia dal grande schermo. Gira anche voce che l'ex Miss Italia sogni di salire sul palco dell’Ariston e di affiancare Claudio Baglioni alla conduzione del prossimo Festival di Sanremo. Intanto, si mormora che stia trattando con Mediaset per un rientro in grande stile a Le Iene. Sostituirà Ilary Blasi? Ah, saperlo..." Mentre le voci della sostituta di Ilary Blasi si rincorrono, resta la grande curiosità per la nuova stagione televisiva di uno dei volti più amati di Mediaset: la moglie di Francesco Totti tornerà sicuramente alla guida del Grande Fratello Vip dal prossimo settembre, ma si vocifera che per lei e l'ex capitano della Roma ci sarà anche una sit-com in stile Casa Vianello. Una possibilità che la stessa Blasi non ha escluso...

