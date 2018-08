INTRIGO A STOCCOLMA/ Su La7 il film con Paul Newman e Elke Sommer (oggi, 10 agosto 2018)

Intrigo a Stoccolma, il film thriller in onda su La7 oggi, in prima serata. Nel cast tra gli altri Paul Newmann e Elke Sommer, alla regia Mark Robson. La trama del film nel dettaglio.

Intrigo a Stoccolma, il film thriller in onda su La7 oggi, venerdì 10 agosto 2018 alla ore 21,10. Un film di spionaggio e thriller mozzafiato firmato da Mark Robson che è stato prodotto negli Stati Uniti nel 1963 con il titolo in lingua originale The Prize. Nel cast sono presenti attori molto famosi del cinema internazionale come Paul Newmann e Elke Sommer nel ruolo di protagonisti. Il film è interamente ambientato a Stoccolma e vede tra i luoghi che ne hanno fatto da location il bellissimo parco di Humlegården, l'Ascensore Katarina, il centro storico della capitale svedese e la Sala dei Concerti. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

INTRIGO A STOCCOLMA, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Il film vede come protagonista principale lo scrittore alcolizzato e donnaiolo Andrew Craig, vincitore del premio Nobel per la letteratura ma da diverso tempo rimasto preda del più classico dei blocchi dello scrittore. L'artista si dirige a Stoccolma per ricevere il premio, dove incontrerà il professor Stratman. L'uomo, tedesco ma trasferitosi in America da diversi anni, si trova nella capitale svedese per ricevere il premio Nobel per la fisica. Sulle sue tracce ci sono alcuni agenti del Kgb che vogliono riportarlo in Germania Est. Al momento di ricevere il suo premio, Craig fa un discorso alla platea nella quale annuncia il suo ritiro dalla scena artistica, solleva velate critiche e dubbi nei confronti dell'operato degli agenti, lasciando intendere che il professor Stratman è in pericolo. Quest'ultimo infatti viene rapito insieme alla giovane nipote Emily. Nessuno però gli crede, ed è così che Andrew inizia a indagare da solo sulla vicenda. A dare una mano allo scrittore, malgrado la diffidenza iniziale, sarà Lisa, una bellissima donna. I due vengono a conoscenza dell'esistenza di una nave dal nome Mowen diretta a Leningrado e riescono a imbarcarsi di nascosto con l'obiettivo di liberare il povero fisico prigioniero dei servizi segreti russi. Come andrà a finire?

