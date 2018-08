Il tredicesimo apostolo - Il prescelto / Anticipazioni oggi 10 agosto: chi è padre Gabriel Antinori?

Il tredicesimo apostolo - Il prescelto: anticipazioni oggi 10 agosto. Torna la serie tv che vede protagonista padre Gabriele Antinori, un prete gesuita della Congregazione della verità.

10 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Il tredicesimo apostolo - Il prescelto

Il Tredicesimo Apostolo - Il Prexcelto, un'altra serie tv in più puntate ideata dal produttore Pietro Valsecchi andata in onda in Italia dal 2012 al 2014. Il grande successo ottenuto ha spinto la produzione a realizzarne un secondo capitolo dal titolo La Rivelazione. Tutta la serie, sia nel primo che nel secondo episodio, è ambientata a Roma.

ANTICIPAZIONI, CHI È PADRE GABRIELE ANTINORI

La serie tv a tinte horror narra le vicende di padre Gabriel Antinori, un prete gesuita facente parte della Congregazione della Verità. Si tratta di un ordine segreto di cui suo zio Monsignor Demetrio Antinori è a capo e che si occupa di studiare i fenomeni paranormali dandogli spiegazioni religiose. La vita di Padre Gabriel cambierà grazie all'incontro con Claudia Munari, una psicologa chiamata a risolvere dei problemi di due gemelli, che la notte levitano nell'aria mentre dormono. Da questo caso in poi, Gabriel e Claudia collaboreranno sempre più a stretto contatto, entrando in una spirale di eventi sempre più paranormali. Il prete gesuità scopriràdi avere un dono particolare, ma anche che suo zio, Monsignor Antinori, è in realtà un uomo vile e meschino, che vuole che il nipote entri a far parte dello staff dell'uomo di potere Serventi, che ha radunato altre persone in possesso di poteri straordinari e che vuole condurre sulla strada infernale. Altre scoperte difficili per Gabriel arriveranno quando vedrà che la madre, che lui credeva morta, fa in realtà parte dell'organizzazione di Serventi.

