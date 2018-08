Karina Cascella piange su Instagram: si sposa!/ La proposta di matrimonio: “Eravamo a cena e...”

L'ex opinionista di Uomini e Donne, Karina Cascella, si sposa. Ad annunciarlo lei stessa attraverso le Instagram Stories: "Il mio uomo non lo aveva mai fatto con nessun'altra"

Karina Cascella si sposa

Tutto è stato preceduto da un post, una foto di un ristorante all’interno di un romantico giardino. Karina Cascella scriveva: “Non dimenticherò mai il giardino di questa sera. Non dimenticherò mai i nostri sorrisi, i nostri baci. Non dimenticherò come ad un certo punto alcune persone ci hanno guardato e sorriso, compiaciuti di ciò che vedevano. Non dimenticherò mai i tuoi occhi”. Tutto ha fatto pensare solo a una bella e romantica notizia e così dopo poche ore la stessa ex opinionista di Uomini e Donne ha svelato ciò che era successo la sera prima. Attraverso le Instagram Stories ha, prima, svelato un bellissimo anello, poi, emozionata ha raccontato ai suoi follower ciò che era accaduto. “Eravamo a cena e ad un certo punto è successa questa cosa meravigliosa. La cosa più bella è che mai nella vita lui aveva fatto una cosa così”.

"È LA NOSTRA PROMESSA D’AMORE"

Karina Cascella con gli occhi lucidi, emozionata e innamorata ha così raccontato la proposta di matrimonio ricevuta dal suo compagno. “Auguro a tutte le donne una favola così e soprattutto che vi succeda come è successo a me. Il mio uomo non aveva regalato a nessun’altra donna un anello e non aveva mai detto certe parole a nessuna. Perché nella vita, ognuno ha il proprio passato, ma quando certe cose le fai una sola vola hanno un valore diverso”. Così, in una sera d’estate, in un romantico ristorante il compagno di Karina Cascella le ha fatto una promessa, una promessa d’amore, come lei l’ha definita. L’opinionista si commuove mentre racconta ai suoi seguaci la sua favola, piange e offre un augurio a tutte le donne, di poter vivere la sua stessa favola. La data per le nozze non è ancora fissata, i due avranno modo di decidere, per ora Karina la chiama una promessa. “È quella promessa che si fa una sola volta, quella promessa che sogni da bambina e una sera d’estate arriva. Sto piangendo da ieri”.

