LIONHEART-SCOMMESSA VINCENTE/ Su Rai 4 il film con Jean Claude Van Damme (oggi, 10 agosto 2018)

Lionheart - Scommessa Vincente, il film in onda su Rai 4 oggi, in seconda serata. Nel cast ci sono Jean Claude Van Damme, Lisa Pelikan, alla regia Sheldon Lettich. Il dettaglio.

10 agosto 2018

il film d'azione in seconda serata su Rai 4

NEL CAST JEAN CLAUDE VAN DAMME

Lionheart - Scommessa Vincente, il film in onda su Rai 4 oggi, venerdì 10 agosto 2018 alle ore 22,45, con Jean Claude Van Damme nel ruolo di protagonista, dopo The Quest la Prova andato in onda in prima serata. Il film ha ricevuto una netta stroncatura da parte della critica americana e da quella europea in genere. Specialmente quest'ultima si interroga su come possano i film di Jean Claude Van Damme riscuotere un così grande successo di pubblico pur avendo ben pochi elementi per conquistare la platea. In particolare vengono criticate le scene di combattimento, definite da alcuni bestiali e troppo violente, oltre alla tecnica di recitazione non certo sopraffina di alcuni attori e di una trama troppo piatta e decisamente simile a tanti altri film del filone con il campione di arti marziali belga. Ma ecco la trama del film.

LIONHEART - SCOMMESSA VINCENTE, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

La pellicola racconta le vicende di Lyon Gaultier, arruolato nella legione straniera ma distaccatosi dal corpo militare. Lyon decide di lasciare la sua carica nella Legione Straniera e andare negli Stati Uniti dopo essere venuto a conoscenza che il fratello ha subito un grave attentato alla vita da parte di alcuni narcotrafficanti, che lo hanno bruciato vivo lasciandolo in condizioni di salute molto precarie. L'uomo però trova la forte opposizione dei suoi superiori, che tenteranno in ogni modo di impedirne la partenza. L'unico modo di Lyon per lasciare la caserma è tentare una disperata fuga di nascosto nel deserto. Dopo aver rubato una jeep, riesce a imbarcarsi su una nave che crede diretta a Los Angeles. Il capitano dell'imbarcazione lo ha però ingannato, la nave è infatti diretta a New York, e il feroce capitano pensa di poter sfruttare l'ex soldato come schiavo. L'unico modo che ha Lyon di fuggire è gettarsi dalla nave e raggiungere a nuoto la costa. Riuscirà nell'impresa rischiando la vita e venendo a conoscenza di un circolo di lotta clandestina, al quale decide di prendere parte per guadagnare un po' di soldi. Lyon riuscirà a stringere amicizia con l'organizzatore degli incontri che deciderà di accompagnarlo a Los Angeles. Una volta giunto in California però, Lyon scoprirà che il fratello è già morto da giorni. Inoltre, sulle sue tracce ci sono due mercenari assoldati dalla Legione Straniera per catturarlo, riportarlo in patria e infliggergli la pena che è destinata ai disertori. L'unica speranza che ha l'ex soldato è accettare la proposta di Cynthia, una miliardaria che vuole tenerlo con sé nel circolo di combattimento, investendo su di lui per guadagnare grosse cifre di denaro dalla sua vittoria. Ma le sorprese, per Lyon, non sono certo finite qui...

