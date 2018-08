LUCA ONESTINI E IVANA MRAZOVA / "La mia prima estate con lei: presto conoscerò i suoi genitori"

Intervistato dal settimanale Spy, Luca Onestini racconta la sua prima estate al fianco della fidanzata Ivana Mrazova. In autunno andrà in Repubblica Ceca a conoscere i suoi genitori.

10 agosto 2018 Annalisa Dorigo

Luca Onestini sta trascorrendo le vacanze estive al mare, le sue prime al fianco della fidanzata Ivana Mrazova, che ha conosciuto quasi un anno fa nella Casa del Grande Fratello Vip 2. L'amore per la coppia prosegue a gonfie vele tanto che di recente l'ex tronista di Uomini e donne ha deciso di presentare la modella ceca ai genitori. Fra qualche mese, invece, sarà lui a compiere il grande passo e a conoscere la famiglia di Ivana in Repubblica Ceca. Intervistato dalla rivista Spy, Onestini ha parlato della sua vita privata, ma anche del suo grande amore per il mare e la barca vela. Da Pula, località della Sardegna nella quale sta trascorrendo le vacanze insieme alla madre e ad Ivana, ha ammesso: "Quattro anni fa sono diventato un istruttore di vela. Vado in barca a vela sin da quando sono piccolo e ormai ho imparato tutti i trucchi (...) Tre anni fa ho preso il brevetto per diventare un bagnino di salvataggio, mi sono pagato gli studi".

UN'ESTATE FELICE

Alle pagine della rivista Spy, Luca Onestini ha confermato di essere molto felice in questa estate 2018. Proprio in Sardegna, infatti, ha lavorato al fianco del suo amico Raffaello Tonon per Radio Zeta e ha avuto la possibilità di passare tutto il tempo libero al fianco della fidanzata Ivana Mrazova. È, infatti, arrivato il momento delle presentazioni ufficiali: "Ho avuto la fortuna di passare tanto tempo in compagnia della mia fidanzata. Cosa potrei volere di più? Ivana ha un bellissimo rapporto coi miei genitori. Presto andrò in Repubblica Ceca per conoscere la sua famiglia". Ma parlare di matrimonio è assolutamente ancora prematuro, sebbene l'amore tra l coppia prosegua a gonfie vele. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ricorda infatti come l'amore tra lui e la modella ceca è iniziato soltanto un anno fa e dunque è ancora presto per compiere un passo tanto importante. "Non bisogna correre", precisa.

NESSUN TIMORE DELLA VITILIGINE

Luca Onestini sta trascorrendo la sua prima estate insieme ad Ivana Mrazova ma anche la prima in cui si mostra senza veli con la vitiligine, di cui soffre fin da quando era bambino. Già qualche giorno fa si era mostrato nel suo profilo Instagram ufficiale in primo piano, evidenziando le macchie sulle gambe. Si tratta di un aspetto del suo corpo che non preoccupa affatto l'ex tronista di Uomini e donne: "Ce li ho da quando ho dieci anni e non me ne sono mi vergognato: fanno parte di me. Si tratta solo di un colore diverso della pelle per mancanza di un pigmento, niente di più". Onestini spiega come la causa scatenante della vitiligine possa essere lo stress, soprattutto per le persone particolarmente sensibili. Ecco perché invita a non badare troppo a questi problemi, ricordando il suo slogan, vero tormentone durante l'ultima edizione del Grande Fratello Vip: "Come dico io, umore alto tutta la vita".

