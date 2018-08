Lara Zorzetto contro Michael De Giorgio/ "Ha mostrato il peggio di sè" e su Uomini e donne...

Lara Zorzetto commenta la sua esperienza a Temptation Island e rilancia il suo pensiero contro Michael De Giorgio: "Ha mostrato il peggio di sè" e su Uomini e donne...

10 agosto 2018 Hedda Hopper

Lara Zorzetto

Lara Zorzetto è sicuramente la protagonista assoluta di Temptation Island 2018. La bella biondina ha saputo mettere in campo il meglio di sé e far essere orgoliose tutte quelle donne che per settimane si sono sentite poco rappresentate dalle altre fidanzate del villaggio. Lei e Michael sono arrivati nel programma alla ricerca di qualcosa di più, lui voleva la conferma che lei non fosse più abitudine mentre Lara voleva solo avere nuovamente fiducia nell'uomo che l'aveva tradita e delusa, come è finita? Nel peggiore dei modi e lei stessa è convinta: "Michael ha dato il peggio di sè a Temptation Island". Il giovane ha perso la bussola, si è avvicinato molto alla bella Carolina ma non ha avuto il coraggio di andare fino in fondo per via delle telecamere e della figura che ci avrebbe fatto ma Lara alla fine lo ha capito fin troppo bene e ha fatto piazzare delle telecamere nascoste che hanno portato a galla il suo vero piano. Lo stesso è successo nell'ultima puntata con le sue bugie, le parole di Lara e il video della sua single, e adesso?

LARA ZORZETTO A UOMINI E DONNE?

Lara Zorzetto è tornata alla sua vita ma tutto è cambiato. Lei adesso è la "star" del momento, si dedica alla sua vita mondana e da single mentre sui social sono in molti quelli che la seguono e sperano che possa presto essere la nuova tronista di Uomini e donne. Proprio a riguardo, al magazine della trasmissione, la Zorzetto rivela: "In questo momento sono aperta a tutte le esperienze belle e positive che la vita possa offrirmi. Prima rimarrei paralizzata dallo stupore e poi lusingata. Ascolterei i consigli di tutte le persone meravigliose che lavorano per la realizzazione del programma". Lara non dirà no a questa proposta ma riguardo alla sua nuova vita e al suo futuro rivela di essere pronta a fare pazzie: "Questo mio lato da bambina lo correi conservare", ma fino a dove si spingerà dopo quello che è successo con Michael? E' davvero pronta a voltare pagina?

LA NUOVA VITA E UN NUOVO AMORE

Lara non solo è pronta ad andare avanti ma parla anche del suo possibile nuovo amore tanto da confermare: "Quello che accadrà lo scopriremo solo vivendo". A quanto pare la bella protagonista di Temptation Island non ha mai smess di sognare l'amore e proprio a Uomini e donne Magazine ha rivelato cosa spera per il suo futuro senza dire no all'amore: "Voglio un amore folle, da farfalle allo stomaco, che ti mangia dentro, dove non servono mille parole per capirsi". La sua storia con Michael è finita e adesso Lara cerca un complice, un uomo che possa capirla e che possa regalarle un amore di quelli storici che le "faccia sentire un reciproco senso di appartenenza". A quanto pare la caccia è aperta e adesso Lara cerca il suo principe azzurro anche se dovrà avere qualche tatuato e un appiglio un po' dannato. Riuscirà davvero a trovare qualcosa nelle prossime settimane?

