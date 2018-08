Loredana Bertè/ “Ho collaborato alla fiction su Mimì. Ho fornito aneddoti e spero che, ora, sia fiera di me"

Loredana Bertè è impegnata su più fronti: quello musicale - dopo il successo di "Non ti dico no" sta lavorando a un disco - e quello televisivo, sta realizzando una fiction su Mimì

Loredana Bertè ha contribuito alla realizzazione di "Io sono Mia", la fiction su Mimì

Loredana Bertè con il suo singolo “Non ti dico no” è tornata nelle case degli italiani, proprio con la sua voce, la sua musica. Inizialmente le venne proposto un pezzo rock, ma lei ne chiese uno reggae che si avvicinasse al suono di “E alla luna bussò”. Così è nato il suo tormentone estivo, realizzato insieme a Takagi & Ketra e che da pochi giorni ha ricevuto il disco di platino per le cinquantamila copie vendute. Nel frattempo la cantante si sta dedicando al suo nuovo album, “Il titolo c’è, ma è ancora top secret” a cui hanno partecipato artisti eccezionali quali Gaetano Curreri, Fabio Ilaqua e Ivano Fossati. Con Fossati la Bertè non collaborava dal 1984, dopo “Petala”: “Sono successe tante cose e ci siamo persi – ha spiegato la cantante a Il Mattino – Poi, di getto, ho deciso di scrivergli una mail col cuore e lui mi ha risposto con altrettanto affetto. Per me è come un fratello”.

L’INEDITO DI MIA MARTINI

A dicembre, Loredana Bertè, spiega che tenterà nuovamente di partecipare a Sanremo, “dopo questo successo estivo spero di essere trattata meglio”, spiega. Ma oltre a dedicarsi alla musica sta lavorando a un importante progetto: “Io sono Mia”, la fiction Rai sulla vita di sua sorella, Mia Martini. Mimì verrà interpretata da Serena Rossi, “è napoletana e questo sarebbe piaciuto a Mimì – ha spiegato la Bertè – è brava e spero saprà cogliere l’essenza di mia sorella”. Loredana, vista più volte in televisione grazie a Maria De Filippi, spiega di aver sempre desiderato che la sorella le dicesse di essere fiera di lei, e, si augura, che questo progetto, le possa far piacere. “Ho voluto seguire personalmente la stesura della fiction proprio perché la memoria di mia sorella fosse tutelata. Inoltre la colonna sonora sarà un inedito. Caterina Caselli lo ha custodito gelosamente per anni. Abbiamo pensato potesse essere l’occasione giusta per rendergli giustizia”.

© Riproduzione Riservata.