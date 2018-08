Luciana Littizzetto contro Cristiano Ronaldo/ Costretta a traslocare per via di Cr7?

Luciana Littizzetto contro Cristiano Ronaldo? Il cmapione non è ancora arrivato a Torino e ha già creato scompiglio, cosa avrà fatto alla comica per indispettirla tanto?

10 agosto 2018 Hedda Hopper

Luciana Littizzetto

Cristiano Ronaldo alias Cr7 è costretto a portare scompiglio non sono nel Campionato italiano di Serie A ma anche a tutti coloro che, in un modo o nell'altro, entreranno in contatto con lui. Tra questi sembra esserci anche Luciana Littizzetto. La comica non ha bisogno di presentazioni e tutti sanno bene che Torino è la sua città ma cosa avrebbe fatto il campione per indispettirla tanto? E' presto detto. A quanto pare la Littizzetto ha qualche problemino per via del fatto che Ronaldo potrebbe diventare il suo, ingombrante, vicino di casa. A riportare i rumors e il possibile disturbo della comica e spalla di Fabio Fazio in Che Tempo che fa è il settimanale Oggi secondo il quale sembra proprio che la Littizzetto sia molto infastidita per via della molta pubblicità fatta alla nuova casa torinese dell'addo della Juventus.

LA LITTIZZETTO FATTA FUORI DA Cr7?

Mentre tutti sono pronti a godersi l'esordio di Cr7 a Torino la Littizzetto potrebbe addirittura decidere di traslocare proprio per evitare invasione della privacy, giornalisti e tifosi che si assieperanno davanti alla nuova casa del campione. Secondo il rotocalco "Lucianina deciderà forse di traserirsi in una delle sue tante case di pregio sparse per Torino? Ah, saperlo...". Al momento la comica non ha commentato i rumors e non ha detto la sua sui social ma sicuramente potrebbe farlo una volta tornata in tv. Cosa succederà a quel punto? Lucianina avrà già fatto gli scatoloni per cambiare casa o dirà addio alla sua pace?

