MARTINA SEBASTIANI E ANDREW STANNO INSIEME?/ Foto, ora separati: lei è a Roma, lui a Jesolo

Martina Sebastiani e Andrew stanno insieme? Dopo Temptation Island 2018 la coppia esce allo scoperto pubblicando sui social delle foto hot che spaccano il web.

10 agosto 2018 Anna Montesano

Martina Sebastiani e Andrea Dal Corso

Dopo un weekend ad Ibiza, tra foto, serate in discoteca e momenti, sicuramente, romantici condivisi insieme, ora Martina Sebastiani e Andrea Dal Corso sono in due città diverse. Lei si trova a Roma dove è tornata dopo aver lasciato la puglia in seguito alla rottura con Gianpaolo, lui, invece, è nel suo Veneto dove sta trascorrendo alcuni giorni al mare a Jesolo. Se ieri sera Martina si trovava a Ponte Milvio con la sua nuova amica Lara Rosie Zorzetto, Andrea era insieme ai cugini nella città veneta a ballare. Nel pomeriggio inoltre ha scambiato qualche battuta con i fan aprendo una diretta in cui ha parlato del suo tipo di donna ideale: “Di una donna mi devono colpire gli occhi e il viso. Deve essere sportiva, perché a me piace fare tanta attività fisica. Non mi interessa se sia bionda, mora o rossa. Mi interessa che sia una donna sicura e indipendente. Una donna che sappia stare in piedi con le proprie gambe. Di Martina la cosa che mi piace di più è il fatto che ride sempre, qualsiasi cosa accada lei è sempre sorridente”. (Agg. Camilla Catalano)

LEI SENZA VELI NELLA VASCA, MENTRE LUI...

Martina Sebastiani e Andrew Dal Corso infiammano i social. L’ex fidanzata di Gianpaolo Quarta e il bel tentatore, conclusa l’esperienza nel villaggio di Temptation Island 2018 non si nascondono più e, dopo aver trascorso una piccola vacanza ad Ibiza, alzano la temperatura pubblicando delle foto decisamente hot. Nelle immagini pubblicate prima da Andrew e poi da Martina, la Sebastiani è immersa in una vasca da bagno, presumibilmente senza veli, mentre al suo fianco, Andrew è intento a leggergli qualcosa. Le foto hanno immediatamente spaccato i followers tra quelli che speravano nell’inizio di una storia e quelli che giudicano troppo hot le foto. “E comunque io sono un’inguaribile romantica e ho sempre fatto il tifo per voi insieme siete qualcosa di unico che tanti cercano ma pochi trovano” – scrive qualcuno mentre qualcun altro aggiunge – “Insomma Andrea ti ha visto solo nuda tutto normale”. E ancora: “ridicola e standard questa storia”. Cliccate qui per vedere la foto (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

"LA DISTANZA TRA SOGNI E REALTA'"

Che Martina Sebastiani e il tentatore Andrew si frequentino, è fatto noto ai telespettatori di Temptation Island. La coppia ha trascorso un weekend ad Ibiza, insieme a Lara Rosie Zorzetto, e ha confermato tale vacanza nei social network non precisando però l'entità del loro rapporto. Ma cosa accadrà ora che il tempo dei festeggiamenti è finito? Sebbene sembri certo l'interesse reciproco, Martina e Andrea Dal Corso sono ora separati dalla distanza e dai rispettivi impegni professionali, che potrebbero rappresentare un ostacolo alla loro possibile relazione. Ma tutto è possibile quando l'amore è alle porte e il recente post di Andrew sembra dimostrare il suo desiderio di non farsi scoraggiare dai chilometri che lo separano dall'ex fidanzata di Gianpaolo Quarta: "La distanza tra i tuoi Sogni e la Realtà si chiama AZIONE! Oggi Grandi Notizie!!", ha specificato Andrew sui social network. Dovremo quindi attendere nuovi sviluppi in questo flirt nato davanti alle telecamere? [agg. di Dorigo Annalisa]

LA SEPARAZIONE DOPO LE VACANZE

Martina Sebastiani e Andrew stanno insieme? Continua ad essere questa la domanda che i fan di Temptation Island ai pongono dopo quanto accaduto al falò di confronto finale tra Martina e l'ormai ex fidanzato Gianpaolo Quarta. La loro storia è finita e, intanto, potrebbe essere cominciata quella con il bel tentatore Andrew. Ma come stanno davvero le cose? La vacanza a Ibiza, che ha visto insieme Martina, Lara e Andrew, è finita: le due ragazze sono rientrate a Roma. Lara si è infatti fermata da Martina, come testimoniano le recenti storie pubblicate su Instagram dalla Sebastiani. Andrea, invece, è rientrato a Padova. I due ragazzi si sono insomma separati, ma cos'è davvero accaduto durante il soggiorno ad Ibiza? I due avranno approfondito la conoscenza nata a Temptation Island?

GIANPAOLO PENSA ANCORA A MARTINA

Le conferme, al momento, non arrivano e la separazione di certo non aiuta a capire se Martina e Andrea stiano davvero insieme o abbiano deciso di rimanere soltanto amici. I due, infatti, hanno deciso di non parlare pubblicamente della cosa, che magari potrebbe essere chiarita in un'intervista nel nuovo numero di Uomini e Donne Magazine. Intanto, Gianpaolo ha deciso di fare una bellissima dedica musicale alla sua ex, conferma del fatto che tra i due è rimasto affetto e rispetto. “Tutte quelle che verranno non saranno nient’altro che repliche di una storia d’amore che so a memoria. Tu sei l’errore più grande che ho fatto. Un libro aperto letto dall’ultima pagina alla copertina. Eri un errore così bello che non farlo era l’errore più grande della mia vita.” parole di una canzone di Mr.Rain.

