MEGHAN MARKLE/ La moglie del Principe Harry torna a recitare nello spot femminista per Un Women

Meghan Markle, dopo aver rinunciato alla sua carriera di attrice, torna a recitare: la moglie del Principe Harry nuovo volto dello spot femminista per Us Women.

10 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Meghan Markle

Per coronare il suo sogno d’amore con il Principe Harry e diventare ufficialmente sua moglie, Meghan Markle ha dovuto rinunciare alla sua carriera. Sposando il secondogenito di Carlo e Diana lo scorso 19 maggio, la Markle è diventata la Duchessa del Sussex, ma ha anche dovuto dire addio alla sua passione per la recitazione. Meghan, infatti, oltre a chiudere tutti i profili social, ha rinunciato al suo lavoro di attrice. Tuttavia, potrà continuare ad alimentare il suo amore per la recitazione. La moglie del Principe Harry, infatti, è la protagonista del nuovo spot di Un Women, l’Ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere e l’empowerment femminile. Meghan ricopre il ruolo di leader con l’hashtag #iNominateHer mentre lo slogan recita: “Vediamo ovunque potenziali leader. È giunto il momento che le donne li vedano in loro stesse. Nomina una donna che fa parte della tua vita”. Come riferisce la rivista W, Meghan Markle è dunque pronta a vivere in modo più moderno il suo ruolo di moglie del Principe Harry. La Duchessa del Sussex, con l’appoggio del marito, è pronta a non rinunciare affatto alla sua indipendenza.

LA DIETA DI MEGHAN MARKLE

Meghan Markle intende sfruttare la sua popolarità per portare nel mondo messaggi importanti, in primis quello sui diritti delle donne. Bellissima, indipendente e sognatrice al tempo stesso, la moglie di Harry è ormai diventata un’icona sotto tutti i punti di vista. Le donne di tutto il mondo cercano di imitare il suo look e i suoi atteggiamenti ed ora cominciano a seguire anche la sua dieta. Ci sarebbe un segreto dietro la perfetta forma fisica della Markle. Meghan segue un’alimentazione a base vegetale. Durante la settimana, la Duchessa mangerebbe soprattutto vegano mentre si concederebbe qualche sgarro durante il weekend. Per essere bella e perfetta, dunque, la Markle cura tantissimo la sua alimentazione. Cosa che, tuttavia, faceva anche prima di diventare a tutti gli effetti un membro della famiglia reale inglese.

© Riproduzione Riservata.