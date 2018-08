Maria De Filippi / "Maurizio Costanzo? Mai un litigio serio. Mio figlio Gabriele? Persona buona e onesta!"

10 agosto 2018 Anna Montesano

Maria De Filippi e il figlio Gabriele

Maria De Filippi è la protagonista di una bellissima intervista rilasciata al settimanale DiPiù, nel numero in edicola questa settimana. La conduttrice, che con i suoi programmi macina un successo dopo l'altro, si è focalizzata soprattutto sul rapporto col marito Maurizio Costanzo - che a breve compirà 80 anni - e il figlio Gabriele. Le nozze con Costanzo sono arrivate nel 1995, eppure la De Filippi svela che tra loro non c'è mai stata una lite per motivi seri: "Io e lui ci siamo incontrati al momento giusto, all'età giusta, quando certe sue ansie erano state placate, certi traguardi erano stati raggiunti. - racconta la conduttrice - Non abbiamo mai avuto un litigio serio. Mi arrabbio spesso con lui ma sempre per le stesse cose: perché mangia troppo, non vuole seguire la dieta, perché io gli dico di camminare per la sua salute e lui cammina di meno per farmi dispetto. Di lui amo il fatto che c'è e c'è stato sempre ogni volta che ho avuto bisogno, su di lui posso contare".

"GABRIELE? BIOLOGICO O ADOTTIVO, UN FIGLIO È SEMPRE UN FIGLIO"

Bellissimo è anche il rapporto che Maria De Filippi ha con suo figlio Gabriele, che la coppia ha adottato molti anni fa. In merito, la conduttrice dichiara: "Che sia biologico o adottivo, un figlio è un figlio, punto. - e aggiunge - Quando adotti un figlio non è che ti arrivi in casa una persona che è già fatta in un modo e non cambia più: la verità è che, piano piano, tra te e lui succede qualcosa. Nasce un senso di appartenenza reciproco." Bellissime parole quelle della conduttrice, che poi aggiunge: "Crescendo, tuo figlio prende da te e tu rivedi un sacco di cose tue in lui: questo viene assolutamente naturale, è molto più naturale di quanto possa sembrare vedendolo da fuori. Oggi Gabriele è una persona onesta, sincera e buona. Il suo difetto, fino a poco tempo fa, era di essere permaloso: ma sta piano piano smettendo di esserlo."

