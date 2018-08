Michelle Hunziker, prova bikini "20 anni dopo" / La foto su Instagram fa impazzire il web: "Bella come allora"

Michelle Hunziker indossa dopo 20 anni il bikini che indossò per la sua prima copertina di Tv Sorrisi e Canzoni. La conduttrice lascia il web senza parole: "Bella come allora"

10 agosto 2018 Anna Montesano

Michelle Hunziker

Bellissima ora come 20 anni fa. Michelle Hunziker, nelle ultime ore, ha postato uno scatto su Instagram "prima dopo", nel quale quasi si fa fatica a comprendere quale sia il prima e quale il dopo. La showgirl e conduttrice è in costume da bagno, ma non uno qualsiasi, bensì quello col quale ha fatto la sua prima copertina per Tv Sorrisi e Canzoni. Una foto che ha una sua storia dietro che la Hunziker ha deciso di raccontare proprio su Instagram. "Questo costume me l’aveva regalato il mitico Frank 20 anni fa...un bellissimo ricordo perché proprio con questo Bikini di Jeans facemmo la nostra primissima copertina di @tvsorrisi..." racconta Michelle. La conduttrice ancora aggiunge: "è stato l’inizio di un emozionante cammino lavorativo che abbiamo fatto insieme per tanti anni ed un amicizia profonda...ho ritrovato il costume e ho “provato” a riprodurre lo scatto di Rino Petrosino qui in vacanza 20 anni dopo..."

LO SCATTO STA FACENDO IMPAZZIRE IL WEB!

Michelle Hunziker, nello scatto che sta facendo impazzire il web, indossa quindi lo stesso bikini di allora e, come 20 anni fa, appare bellissima e in gran forma. "Il tempo non sembra essere passato - scrive un fan della conduttrice - sei bellissima adesso come allora" continua. E tantissimi sono i complimenti delle donne: "Fantastica, una delle vere bellezze della tv italiana, genuina, speciale"; "Il tempo per te davvero non passa, di una bellezza sconvolgente" si legge su Instagram. E al marito Tomaso Trussardi, Michelle dedica le parole più dolci a margine di uno scatto social: "Certe volte amo starti accanto, nel silenzio, nella penombra....ed è proprio lì che ti vedo meglio... luce mia".

