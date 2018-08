NON SPOSATE LE MIE FIGLIE!/ Su Rai 1 il film con Christian Clavier (oggi, 10 agosto 2018)

Non sposate le mie figlie!, il film in onda su Rai 1 oggi, venerdì 10 agosto 2018. Nel cast: Christian Clavier, Ary Abittan e Chantal Lauby, alla regia Philippe de Chauveron. Il dettaglio.

10 agosto 2018 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su Rai 1

NEL CAST CHRISTIAN CLAVIER

Non sposate le mie figlie!, il film in onda su Rai 1 oggi, venerdì 10 agosto 2018 alle ore 21,15. Una commedia francese diretta nell'anno 2014 da Philippe de Chauveron che mette in evidenza tutti i pregiudizi razziali con i quali ci troviamo a combattere nel mondo contemporaneo e ci svela la ricetta per poterli superare. Il film, pur trattando argomenti molto delicati come quello della difficile integrazione da parte dei cittadini francesi di origini coloniali e dei pregiudizi di stampo razziale tipici dell'alta borghesia europea, non cade mai nel vittimismo né nella retorica, mantenendo sempre un registro comico e leggero che ha letteralmente conquistato gli spettatori. Ma ecco la trama delf ilm nel dettaglio.

NON SPOSATE LE MIE FIGLIE, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Il film racconta della vicenda di Claude e Marie Verneuil, coppia sposata appartenente alla media borghesia francese. Molto cattolici e prevalentemente conservatori, i due hanno quattro figlie che creeranno loro diversi problemi, specialmente quando si tratta di sposarsi. La primogenita è convolata a nozze con Rachid, musulmano di famiglia algerina, mentre la secondogenita ha sposato Chad, ateo di origini cinesi, e la terza ha scelto David, di religione ebraica e con i genitori israeliani. I tre matrimoni non hanno lasciato sempre felice Claude, che però alla fine ha accettato di buon grado i generi. La commistione delle famiglie crea qualche problema quando ci sono occasioni di festa, ma per il resto la convivenza procede tranquilla, anche grazie alla decisione dei tre uomini di rispettare le credenze e le idee del signor Verneuil. Le speranze di Claude e Marie ricadono però sulla loro quarta figlia, che sperano possa sposare un francese caucasico e di religione cristiana cattolica. La ragazza, al momento dell'annuncio del suo fidanzamento e imminente matrimonio, sembra aver trovato l'uomo dei sogni dei genitori, cattolico, francese e originario di una famiglia facoltosa. C'è solo un particolare che la ragazza omette, ovvero le origini ivoriane di Charles, suo futuro marito. La scoperta non lascerà felice il signor Claude, che però rispetta la decisione della figlia e deciderà di accettare le nozze incontrando i consuoceri. Il primo incontro tra i genitori delle coppie non va certo per il meglio, visto che le tensioni sono molte e si viene spesso a scontri verbali. Una serie di vicissitudini sfortunate però permetterà ai due padri di trascorrere diverso tempo insieme, facendo sì che possano fraternizzare e scoprire di non essere poi così diversi.

