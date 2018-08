PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 10 agosto 2018, le previsioni: Sagittario verso il futuro, gli altri segni?

Oroscopo di Paolo Fox di oggi venerdì 10 maggio 2018. Tutte le previsioni segno per segno: Sagittario proiettato verso il futuro, Acquario tranquillo, tutti gli altri?

10 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 10 AGOSTO 2018

Andiamo ad analizzare l'oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 10 agosto 2018. Il noto astrologo ha tenuto la sua solita rubrica Latte e Stelle sulle frequenze di LatteMiele. Il Capricorno da mercoledì siete stanchi e poco reattivi. Se invitano ad andar fuori sabato e domenica oppure se qualcuno offre una particolare emozione non si può dire di no. Questo vale per quelli che hanno vissuto una piccola crisi visto che si tende ad isolarsi. Tra sabato e domenica tuttavia l'atmosfera sarà più positiva. Lo Scorpione ha bisogno di fare chiarezza e recuperare un po' di energie, ma in questo momento non si vogliono delle complicazioni. Se si è superata l'età di 50 anni e si vogliono proteggere le proprietà e se si ha anche qualche soldo da parte ora se qualcuno offre un affare si potrebbe anche rifiutarlo. L'amore deve essere vissuto nonostante i contrasti che potrebbero aumentare nel fine settimana. I piccoli contrasti sono comunque superabili.

ARIETE ATTENZIONE ALLE ESAGERAZIONI, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo pagina e osserviamo quelli che sono i segni da considerarsi né carne né pesce. L'Ariete non è in un momento negativo, ma è invitato dalle stelle ad agire con prudenza evitando di commettere quelli che potrebbero essere errori difficili da accettare e che generino delle conseguenze non da poco. Il Cancro è pensieroso e negli ultimi giorni ha sentito più di qualche difficoltà nel gestire le sue emozioni. La fine dell'anno porterà a vivere tutto con una certa insofferenza, ma in questo momento ci si deve godere quello che è il retaggio di un agosto che può portare ancora grandi cose. Sarebbe importante anche cercare di porsi degli obiettivi ragionevoli, senza puntare eccessivamente in alto ed evitando invece di scivolare troppo verso il basso. Serve equilibrio, evitando di vivere le cose con troppa fretta. Attenzione a prendere delle decisioni che possano portare a delle complicazioni anche abbastanza pesanti.

SAGITTARIO PROIETTATO VERSO IL FUTURO, TOP E FLOP

Ora è il momento invece di soffermarci sui top e flop della giornata. Il Toro è probabile che stia esagerando perché alla fine poi le cose essenziali non mancano e si va incontro a un periodo migliore. Tuttavia, laddove ci fossero delle dispute d'amore e tra ex o questioni legali in sospeso tra due mesi verranno chiarite. Il Toro è agitato e non riesce a gestire la pressione in questo momento, forse si sente un po' troppo carico di aspettative e con il peso di gestire situazioni decisamente troppo importanti. Le stelle della Bilancia sono molto interessanti e regalano dei vantaggi non da poco. In questo momento sarà premiato chi crede nei rapporti fissi, nelle cose durature e in situazioni che possono sicuramente creare positività. L'Acquario sta cercando una dose di tranquillità in un momento fatto di diversi scossoni. In amore c'è troppa discontinuità per considerarsi davvero felici, il tempo potrà dire la sua. Il Sagittario ha delle idee interessanti verso il futuro, ma ora dovrebbe anche cercare di pensare un po' al presente in maniera concreta.

