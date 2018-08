ROSA LA WEDDING PLANNER-VIETATO AMARE/ Su Canale 5 il film con Alexandra Neldel (oggi, 10 agosto 2018)

Rosa la wedding planner - Vietato amare, il film in onda su Canale 5 oggi, nel primo pomeriggio. Nel cast troviamo Alexandra Neldel, Anna Fischer, Sara Fazilat, alla regia Hansjorg Thurn.

10 agosto 2018 Cinzia Costa

il film sentimentale nel pomeriggio di Canale 5

NEL CAST ANNA FISHER

Rosa la wedding planner - Vietato amare, il film in onda su Canale 5 oggi, venerdì 10 agosto 2018 alle ore 14,45. E' una pellicola per la televisione uscita nel 2016 e diretta da Hansjorg Thurn. Nel cast compaiono Alexandra Neldel, Anna Fischer, Sara Fazilat, Constantin von Jascheroff e Janek Rieke. I film della serie, non essendo mai usciti nelle sale cinematografiche ma realizzati esclusivamente per la televisione, non sono mai stati recensiti da critici cinematografici. Le recensioni fatte su questo film però sottolineano spesso come, malgrado un budget tutt'altro che elevato e un livello del cast non al di sopra della media, il regista sia stato in grado di confezionare un buon prodotto destinato al mercato televisivo europeo grazie ad un sapiente utilizzo della macchina da presa e della fotografia. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

ROSA LA WEDDING PLANNER - VIETATO AMARE, LA TRAMA DEL FILM SENTIMENATLE

La vicenda della pellicola ci racconta la storia di Rosa, wedding planner berlinese di successo. La donna sta attraversando un momento molto positivo della sua vita sia sul piano sentimentale quanto su quello professionale. Rosa è innamoratissima del fidanzato Mark, che si è da poco trasferito a Berlino per stare più vicino alla sua amata. L'agenzia di pianificazione matrimoniale di Rosa va a gonfie vele e la donna riesce a organizzare sempre in maniera perfetta le cerimonie dei clienti che si rivolgono a lei per allestire il miglior ricevimento e la migliore festa nuziale possibile. Un giorno si rivolge a Rosa la coppia composta da Lars e Amelie, che ha una richiesta piuttosto particolare, i due vogliono organizzare un matrimonio perfetto ma non vogliono che al matrimonio ci siano i parenti né tanto meno gli amici. Incuriosita da questa richiesta, Rosa decide di trascorrere qualche giorno in barca con i due innamorati, per cercare di capire quanto più possibile sui due e che cosa ci sia alla base di una richiesta così particolare. La wedding planner passerà dunque alcuni giorni con Lars e Amelie, venendo a conoscenza di storie molto particolari e trovandosi coinvolta in situazioni che rischiano di far saltare una volta per tutte il matrimonio tra la coppia. In più, a complicare ulteriormente la vita di Rosa ci pensa una richiesta molto importante da parte di Mark, che le chiede di avere un bambino.

