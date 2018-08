ROSAMUNDE PILCHER: TANGO ARGENTINO/ Su Canale 5 il film con Rebecca Immanuel (oggi, 9 agosto 2018)

Rosamunde Pilcher: Tango Argentino, il film in onda su Canale 5 oggi, nel primo pomeriggio. Nel cast ci sono Rebecca Immanuel, Michael Von Au, alla regia Hans Jürgen Tögel.

10 agosto 2018 Cinzia Costa

il film sentimentale nel pomeriggio di Canale 5

NEL CAST MICHAEL VON AU

Rosamunde Pilcher: Tango Argentino, il film in onda su Canale 5 oggi, venerdì 10 agosto 2018 alle ore 16,30. Si tratta dell'ennesimo film per la televisione tratto da una delle opere letterarie di Rosamunde Pilcher, scrittrice britannica ormai anziana ma famosa in tutto il mondo e insignita dalla regina Elisabetta della carica onorifica Officer of the Order of British Empire nell'anno 2002, conferito a tutti coloro i quali aumentano il prestigio delle nazioni facenti parti del Commonwealth britannico con le loro azioni. Il film è ambientato come sempre in Cornovaglia, terra natale della scrittrice, e vede comparire nel cast Rebecca Immanuel, Michael Von Au, Florian Fitz, Teresa Klamert, Xenia Assenza, Jonas Laux e Adam Ganne diretti dal regista ceco Hans Jürgen Tögel nell'anno 2016. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ROSAMUNDE PILCHER: TANGO ARGENTINO, LA TRAMA DEL FILM SENTIMENTALE

Rosamund Pilcher: Tango Argentino racconta la storia di una ballerina del tipico ballo sudamericano che vive in Cornovaglia, di nome Valentina, e di un uomo recentemente rimasto vedovo. Valentina, argentina, si trova nel Regno Unito ma sta per essere espulsa perché il suo soggiorno presso la nipote Elena risulta illegale. Inoltre, la donna non può nemmeno far rientro nel suo Paese natale per via di problemi con il pagamento delle tasse. La sua unica speranza è rappresentata dalla possibilità di trovare un lavoro presso il Regno Unito per farle ottenere dunque un permesso di soggiorno. A darle una mano ci penserà Jack, un malinconico scrittore che la assume come governante domestica. L'uomo è molto triste a causa della recente scomparsa della moglie, della quale era innamoratissimo, e si sente responsabile della morte della propria partner, non trovando consolazione in nulla. Come Jack ha aiutato Valentina, la donna ricambierà il favore instaurando un rapporto sempre più stretto con lo scrittore, che però a causa del vivido ricordo della moglie non sembra poter concepire una nuova relazione amorosa con la donna argentina. Inoltre, Valentina ha un altro spasimante, si tratta di Henry, che aspira a conquistarla in ogni modo. Le insistenze nel corteggiamento da parte di Henry faranno aprire gli occhi a Jack, che capirà che può ancora essere felice con una donna al suo fianco.

