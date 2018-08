Si finge Daddy Yankee per derubarlo / Sosia della star di 'Despacito' porta via oltre 2 milioni di euro

Un truffatore è riuscito a sfruttare la sua somiglianza con Daddy Yankee per introdursi nella sua camera e derubarlo. Il rapper si sarebbe accorto del furto solo...

10 agosto 2018 Fabiola Iuliano

Daddy Yankee (Facebook)

Valencia. Ha sfruttato la sua straordinaria somiglianza con Daddy Yankee per entrare nell'hotel dove alloggiava la star, sostituirsi a lui e ottenere le chiavi della sua stanza. A questo punto, avrebbe fatto leva sul suo ascendente per convincere lo staff a farsi aprire la cassaforte, portando via, eludendo ogni genere di controllo, l'intero contenuto. È così che, martedì scorso, un truffatore è riuscito a sottrarre dalla camera d'albergo dove alloggiava la star di Despacito oltre due milioni di euro tra gioielli e contanti, il tutto senza destare alcun sospetto tra i membri dello staff. Il musicista portoricano, che si trovava a Valencia per una delle tappe del suo tour europeo, si sarebbe accorto del furto solo in tarda serata, con il suo rientro in camera e, dopo lo shock iniziale, avrebbe convocato il personale dell'hotel e le forze dell'ordine al fine di dare immediatamente il via alle indagini. Fra gli oggetti che il singolare Arsenio Lupin è riuscito a sottrarre al rapper ci sarebbe un grosso qualitativo di gemme, diamanti e gioielli vari, oltre a una catena d'oro e 2 mila e 500 dollari in contanti.

IL COMUNICATO DELL'UFFICIO STAMPA

Il furto è stato confermato su Twitter dall'ufficio stampa di Daddy Yankee, che con una nota ha fatto sapere che il rapper, in merito alla vicenda, ha già assunto uno studio legale. Lo staff ha dichiarato inoltre che non saranno rilasciate ulteriori informazioni, al fine di non "ostacolare in alcun modo l'indagine". Sulla vicenda indaga la polizia, che ha immediatamente cominciato a visionare tutti i filmati delle telecamere al fine di individuare il ladro e ricostruire la perfetta dinamica del furto. Per il momento, gli inquirenti non sono riusciti a trovare alcuna impronta digitale che possa rimandare a soggetti terzi, dal momento che il colpevole, a quanto pare, avrebbe utilizzato per tutto il tempo dei guanti. La camera, così come ritorta il Sun, è stata accuratamente controllata anche dagli esperti forensi, ma per il momento non sono stati rilasciati dettagli chiari su come il sosia del rapper sia riuscito a entrare nell'albergo e convincere il personale dell'hotel a farsi aprire la sua camera. La direzione, intanto, ha confermato il furto, anche se non sono stati rilasciati ulteriori dettagli.

