Solo, serie TV con Marco Bocci/ AntIcipazioni: in attesa della seconda stagione (replica)

Solo, serie TV con Marco Bocci, in attesa della seconda stagione, la rete ammiraglia di Casa Mediaset torna in replica con le avventure del poliziotto infiltrato in Calabria.

10 agosto 2018 Valentina Gambino

Solo, anticipazioni prima puntata

E’ partita il 9 novembre del 2016 la prima stagione di “Solo”, serie televisiva con protagonista Marco Bocci. In attesa della seconda stagione in onda ancora su Canale 5, l’ammiraglia di Casa Mediaset propone gli episodi della prima stagione in replica. L’attore umbro veste i panni di un poliziotto infiltrato in una delle più grandi organizzazioni criminali del mondo, la 'ndrangheta calabrese. Per la regia di Michele Alhaique, la fiction è andata in onda dividendosi in 4 episodi da 100 minuti ciascuno. Tra gli altri interpreti, nel cast figurano anche Diane Fleri, Peppino Mazzotta, Renato Carpentieri, Marcello Mazzarella, Pino Caruso e Carlotta Antonelli. “Solo” racconta in chiave poliziesca, la storia di un uomo disposto a rischiare tutto, perfino la sua intera vita, pur di conquistare il suo obiettivo e l’ossessione di portare al termine la sua complicatissima missione lavorativa. Sotto la produzione di Pietro Valsecchi, il racconto è stato fortemente caratterizzato anche dal profondissimo legame con la realtà ed il linguaggio attuale.

Solo, anticipazioni prima puntata

Marco Bocci interpreta l’agente sotto copertura “Solo”. Questa sera, venerdì 10 agosto 2018, a partire dalle 21.15 circa, andrà in onda la prima stagione in replica. Il protagonista della serie, dopo essere stato reclutato nel clan criminale, si trasferirà in Calabria con l’unico obiettivo di bloccare un enorme accordo tra un narcotrafficante turco e il clan capitanato dal boss Antonio Corona (interpretato da Renato Carpentieri) e dal figlio Bruno (Peppino Mazzotta). Per guadagnare la fiducia del boss, fino a che punto dovrà spingersi? “È stato un impegno molto forte. Mi ha fatto conoscere dinamiche reali di persone che fanno questo mestiere davvero. In questa serie viene messa in scena anche la crudeltà, senza però mitizzare i cattivi", ha dichiarato l’attore. Nel frattempo, nella prima puntata di stasera, vedremo Marco trasferirsi in Calabria e inizia a lavorare per la famiglia. A supporto dell’agente infiltrato, ci sarà anche Barbara (Diane Fleri), la sua fidanzata. La donna, oltre ad essere preoccupata per la missione, avrà paura del sentimento che sta nascendo in Agata (Carlotta Antonelli), la giovane figlia dei Corona.

© Riproduzione Riservata.