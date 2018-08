TERESA LA LADRA/ Su Rete 4 il film con Monica Vitti e Stefano Satta Flores (oggi, 10 agosto 2018)

Teresa la ladra, il film commedia in onda su Rete 4 oggi, nel primo pomeriggio. Nel cast: Monica Vitti, Stefano Satta Flores, alla regia Carlo di Palma. La trama del film nel dettaglio.

10 agosto 2018 Cinzia Costa

il film commedia nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST MONICA VITTI

Teresa la ladra, il film commedia in onda su Rete 4 oggi, venerdì 10 agosto 2018 alle ore 16,10. Commedia a tinte forti del regista italiano Carlo Di Palma su soggetto della scrittrice Dacia Maraini. Nel cast troviamo una sontuosa Monica Vitti, spesso volto di eroine tragiche nei film del neorealismo italiano e vera e propria icona di stile e recitazione famosa in tutto il mondo. Al suo fianco troviamo l'attore Stefano Satta Flores mentre la regia è stata affidata a Carlo di Palma. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

TERESA LA LADRA, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

La pellicola racconta la storia di Teresa Numa Nardecchia, giovane donna rimasta orfana di madre e che vive in casa con il padre, un contadino del Lazio, spietato e crudele. L'uomo non si fa scrupoli ad alzare le mani sulla figlia, che spesso e volentieri termina in lacrime a causa delle violente percosse del genitore. Neanche il matrimonio riuscirà a portare un po' di serenità nella vita di Teresa. Il marito infatti cade sotto i colpi della seconda guerra mondiale e la lascia vedova con un figlio a carico. Siamo in tempo di guerra e il cibo e i soldi scarseggiano, dunque Teresa ha un unico modo per cercare di mantenere il figlio, ovvero ricorrere al furto. Più volte beccata sul fatto, Teresa verrà prima sbattuta in carcere, poi verrà trasferita in un manicomio e verrà allontanata dal proprio figlio, suo unico bene rimastole dopo una vita di sofferenze e dolori.

