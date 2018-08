THE QUEST/ Su Rai 4 il film con Jean-Claude Van Damme (oggi, 10 agosto 2018)

The Quest, il film in onda su Rai 4 oggi, in prima serata. Nel cast figurano Jean-Claude Van Damme che ha diretto anche la regia, Roger Moore, Janet Gunn e James Remar. Il dettaglio.

10 agosto 2018 Cinzia Costa

il film d'azione in prima serata su Rai 4

NEL CAST ANCHE ROGER MOORE

The Quest, il film in onda su Rai 4 oggi, venerdì 10 agosto 2018 alle ore 21,15, con il maestro di arti marziali e divo hollywoodiano Jean-Claude Van Damme nelle vesti di attore protagonista e regista. Il film, per trama e svolgimento dell'azione, non rappresenta uno dei punti più alti raggiunti da Jean Claude Van Damme sia a livello interpretativo sia a livello di regia e ha ricevuto complessivamente valutazioni negative dai recensori, che ne hanno criticato la scarsa espressività dei protagonisti e l'assurdità di alcune vicende, oltre che al poco realismo a cui si è ricorsi nel raffigurare i lottatori del torneo di arti marziali. The Quest è però diventanto in breve tempo un cult degli appassionati del genere. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

THE QUEST, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

La storia inizia in un bar, dove un anziano signore si reca per consumare un caffé in tutta tranquillità. La tanto agognata serenità viene però interrotta da un gruppo di teppisti che inizia a infastidire il barista. A metterli in riga ci penserà proprio l'anziano, che col suo bastone dimostra un'incredibile abilità. Affascinato, il barista inizia a chiedere all'anziano signore come sia riuscito a sgominare i manigoldi. Inizia qui un raccontro a ritroso nel tempo in cui scopriamo l'identità del vecchietto, un artista di strada che viveva di espedienti e che è finito più volte nelle mani dei contrabbandieri che lo hanno reso loro schiavo. Rimasto intrappolato su un'isola presso Siam, il ragazzo viene iniziato al mondo del Muay Thai e in breve tempo diviene un maestro di questa disciplina. Ci viene dunque mostrato un feroce torneo di arti marziali dove lottatori esperti da tutto il mondo si sfidano per conquistare una statua in oro massiccio. Il torneo è duro e le intenzioni di alcuni dei partecipanti sono tutt'altro che nobili, vogliono infatti rubare la statua d'oro promessa come premio al vincitore e coinvolgono proprio il ragazzo, che scopriamo chiamarsi Chris Dubois.

