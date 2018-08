Techetechetè "Cantavamo così"/ Da Adriano Celentano a Jovanotti, maratona musicale dagli anni '60 ai '90

Techetechetè si conferma sempre leader nella programmazione di Rai1 e anche oggi sarà lo stesso con una maratona musicale che porterà il pubblico dagli anni '60 ai '90. Ecco i dettagli

Una serata in musica e adatta per tutta la famiglia, questo continua a regalare Techetecheté al pubblico di Rai1 che si piazza davanti al televisore ogni sera per una passeggiata lungo il viale dei ricordi. Dalla fine del Tg1 all'inizio della "prima serata", alle 20.30, tutte le sere l'appuntamento è con gli speciali Techetecheté che oggi, venerdì 10 agosto, sarà dedicata alla musica e alle canzoni che dominavano le classifiche dei dischi più ascoltati dal 1966 al 1996. Una carrellata lunga trent'anni, i più belli per la musica italiana che sapeva divertire, conquistare e fare da megafono a problemi politici e sociali e questa sera avremo modo di scoprire che non tutto è cambiato e che forse i disagi di trenta o quaranta anni fa sono ancora quelli di oggi.

IL TEMA E GLI ARTISTI DELLA PUNTATA DEL 10 AGOSTO

La Rai ha già comunicato il tema della serata e anche alcuni nomi che avremo modo di riascoltare a cominciare da Caterina Caselli che nel 1966 spopolava con il suo “Nessuno mi può giudicare” e il suo ballo yè yè con le braccia a mulinello che ancora oggi fa scendere in pista gli italiani in giro per balere o eventi. Dall'altra parte c'era la sofisticata Dalida che scalava le classifiche con "Bang Bang", e dieci anni dopo? La musica è cambiata e a farla da padrone era la crisi economica raccontata da Adriano Celentano in "Svalutation" mentre gli Oliver Onion firmavano una delle canzoni più popolari dell'epoca, "Sandokan". Dieci anni sono i Righeira a conquistare le classifiche rendendo diverso e colorato il Festival di Sanremo con abiti, pettinature e musiche esotiche. Il balzo in avanti, ai mitici anni ’90 porteranno sullo schermo Eros Ramazzotti, Jovanotti e Lucio Dalla per un grande finale tra melodie sperimentali e nuove frontiere della musica.

