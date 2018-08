Temptation Island 2018/ Lara torna a parlare di Michael, Andrew conferma la relazione con Martina!

Temptation Island 2018, gossip e novità. Lara Zorzetto torna a parlare del rapporto con Michael; Andrea Dal Corso, invece, conferma la frequentazione con Martina

10 agosto 2018 Anna Montesano

Martina Sebastiani e Andrea Dal Corso

Mentre quattro coppie di Temptation Island 2018 si godono le vacanze insieme, due la vivono da separati. Martina Sebastiani e Lara Rosie Zorzetto hanno stretto una bella amicizia, che continua anche dopo il programma condotto da Filippo Bisciglia. Entrambe sono partite per Ibiza, stavolta da single, e hanno ricominciato a vivere la propria vita, ripartendo da se stesse. Tantissimi i fan che si chiedono se, tuttavia, le due stiano ancora pensando ai loro ex (Lara a Michael, Martina a Gianpaolo Quarta), entrambe però confermano di aver definitivamente voltato pagina. La prima ad ammetterlo è Lara nel corso di una diretta su Instagram: "Lo ammetto ho visto le storie di Michael. - ha esordito - Anche perché me l'avete passata in tantissimi. Impossibile non averla vista. Io non ho voglia di criticarlo. Io ad oggi non ho intenzione di insultarlo, perché non sarei io. Non ho intenzione di farlo. Se volete, invece di insultarlo dategli consigli che ne ha bisogno."

MARTINA E ANDREW STANNO INSIEME!

Lara Zorzetto continua: "Capisco che avete tutte le ragioni del mondo per farlo, a buon intenditor poche parole ragazzi. A me non manca per nulla Michael altrimenti ora sarei con lui, se mi mancasse sarei incoerente. Mi spiace dirlo , ma non mi manca proprio." Un capito chiuso per sempre per la Zorzetto, così come Gianpaolo lo è per Martina. Per la Sebastiani, infatti, si continua a parlare della possibile storia d'amore con il tentatore Andrea Dal Corso che, finalmente, nelle ultime ore trova conferma. È stato proprio Andrew, nel corso di una diretta su Instagram, a confermare che "Si, io e Martina ci stiamo frequentando!"

