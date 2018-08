Tina Cipollari, iPhone X da 1000 euro al figlio/ Bocciato in prima media: fan in rivolta

10 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Tina Cipollari finisce nella bufera per un regalo fatto al figlio. Secondo quanto scrive il Messaggero, la bionda opinionista di Uomini e Donne avrebbe regalato un iPhone X da 1000 euro al figlio, bocciato in prima media. La notizia della bocciatura sarebbe venuta a galla dal profilo social del figlio della Cipollari e di Chicco Nalli il quale, stando a quanto si legge sul Messaggero, sarebbe in attesa del costoso regalo. La notizia, in breve tempo, ha fatto rapidamente il giro del web scatenando la dura reazione degli utenti che puntano il dito contro l’opinionista del programma di Maria De Filippi, rea di non dare il buon esempio. Sulla notizia, al momento, non ci sono ancora conferme ufficiali. Il condizionale, dunque, è d’obbligo. Tina, però, attivissima sui social, potrebbe presto svelare la verità sul costoso dono che avrebbe deciso di fare al figlio nonostante una bocciatura che, a detta del ragazzo, avrebbe letteralmente fatto infuriare la madre.

TINA CIPOLLARI: LE PAROLE DI CHICCO NALLI SUL NUOVO FIDANZATO

Tina Cipollari ha ufficializzato la storia con il ristoratore Vincenzo pubblicando una foto su Instagram. Dopo il divorzio da Chicco Nalli, la bionda opinionista ha trovato nuovamente l’amore riuscendo a mantenere ottimi rapporti con l’ex marito che, ai microfoni del settimanale Mio, ha augurato alla madre dei suoi figli tutto il bene del mondo. “Io le auguro tutto il bene del mondo perché si merita una persona d’oro al suo fianco. Io personalmente questo uomo non lo conosco ma se quello che dicono è reale, ben venga per lei perché un futuro da soli non se lo augura nessuno. Soprattutto spero che questa persona sia adatta a lei, anzi, ne sono sicuro perché Tina non sceglierebbe mai un uomo qualunque”, ha spiegato l’hair stylist che ha dato la sua benedizione all’ex moglie – “Oltretutto, se al suo fianco c’è una brava persona, gioverà anche ai miei figli. Io non metto certi muri perché è reale che l’amore tra di noi si finito ed è giusto che lei si crei una nuova situazione sentimentale. Siamo due passionali, non riusciamo a stare troppo tempo da soli”.

