UNO SCERIFFO EXTRATERRESTRE: POCO EXTRA MOLTO TERRESTRE/ Su Canale Nove il film con Bud Spencer

Uno sceriffo extraterrestre...poco extra e molto terrestre, il film in onda su Canale Nove oggi, in seconda serata. Nel cast: Bud Spencer e Cary Guffey, alla regia Michele Lupo.

10 agosto 2018 Cinzia Costa

il film commedia in seconda su canale nove

NEL CAST BUD SPENCER

Uno sceriffo extraterrestre...poco extra e molto terrestre, il film in onda su Canale Nove oggi, venerdì 10 agosto 2018 alle ore 23,30. Risate assicurate con la travolgente comicità di Bud Spencer che è stata firmata dal regista Michele Lupo, autore di diversi film con l'ex campione di nuoto. Il film è stato girato interamente negli Stati Uniti, ma pur essendo la storia ambientata tra Newman e Atlanta (Georgia), alcune scene sono state filmate presso il lago di Martignano, in provincia di Roma. Vediamo adesso come si svolge la trama del film nel dettaglio anche se molti di voi già la conoscerranno, sarà sempre un piacere rivedere il compianto Bud Spencer in azione.

UNO SCERIFFO EXTRATERRESTRE .. POCO EXTRA MOLTO TERRESTRE, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

La vicenda è ambientata negli Stati Uniti, nella piccola città di Newnan, in Georgia. Qui, lo sceriffo locale Scott Hall è scettico di fronte ai racconti di avvistamenti di oggetti volanti non identificati e dischi volanti che invece molti dei suoi concittadini dicono di vedere. L'uomo sarà costretto a ricredersi dopo l'incontro con un bambino che dice di chiamarsi H7-25 e di venire dallo spazio. All'inizio lo sceriffo Hall non crede ai racconti del bambino, che però lo lascerà a bocca aperta dimostrando di essere in possesso di poteri sovrannaturali, come far spostare oggetti con l'uso del pensiero e convincere le persone a fare quello che dice lui. Il bambino è però ricercato dal Governo degli Stati Uniti e per ben due volte dei funzionari dell'Fbi cercheranno di rapirlo per far loro l'arma con la quale H7-25 riesce a comandare gli oggetti a suo piacimento. Sarà l'intervento dello sceriffo Scott, grande, grosso e minaccioso ma dall'animo gentile, a metterlo in salvo e permettere al piccolo bambino alieno di ricongiungersi alla sua famiglia. Una volta incontrato nuovamente il padre però, il bambino deciderà di scendere dall'astronave e restare a vivere con Scott.

© Riproduzione Riservata.