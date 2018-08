Uomini e Donne/ Beatrice Valli e Marco Fantini: nozze vicine ma scoppia la polemica! (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Beatrice Valli e Marco Fantini sempre più innamorati: si avvicinano le nozze? Intanto lei risponde alle critiche dei follower

10 agosto 2018 Anna Montesano

Beatrice Valli e Marco Fantini

Marco Fantini e Beatrice Valli sono una delle coppie più amate nate nello studio di Uomini e Donne. Il loro amore ha superato momenti di crisi anche molto duri, ma è oggi più forte che mai. Marco e Beatrice sono, infatti, tra le coppie del programma che è riuscita a creare una famiglia: i due sono genitori della piccola Bianca, ma l'ex corteggiatrice era già mamma di Alessandro - nato dalla sua precedente relazione col calciatore Nicolas Bovi - che ha con Marco un rapporto meraviglioso. Una coppia consolidata e felice che, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe presto fare un passo molto importante. Il desiderio di Beatrice potrebbe presto diventare realtà: Marco potrebbe chiederla a breve in moglie. Sarebbe sicuramente una notizia bellissima per i tanti fan che da tempo sperano nel lieto evento.

BEATRICE VALLI RISPONDE AI FAN

In attesa della fatidica proprosta, Beatrice Valli si è però di recente trovata a dover rispondere alle critiche del web che l'ha accusa di essere "poco naturale" e di essersi "montata la testa". Ecco, allora, la replica piccata di Beatrice: "Nessuno vi obbliga a seguirmi, anzi… Ma io dico? Ma stiamo scherzando? - ha esordito - La posizione è naturale. Marco ha fatto questo scatto di nascosto, non c’è foto più naturale di questa! Non capisco perché dobbiamo sempre dire: copia questo o fa come fa quella. Sono tutte cose che sinceramente non condivido. Più che altro perché già quando avevo Alessandro 5 anni fa pubblicavo questo tipo di foto, quindi ragazze nessuno vi obbliga a seguirmi." Così conclude: "Anzi, se avete piacere di godervi qualche scatto positivo e allegro vi invito volentieri nel mio profilo, se no, se dovete soltanto giudicare il non godervi l’immagine, andate pure a commentare sotto altre foto, altre influencer che per di più credete magari siano spontanee e di spontaneo non hanno proprio nulla. E non sto parlando della Ferragni anche perché lei è una delle poche che amo seguire e adoro i suoi scatti quotidiani e apprezzo le sue scelte che riguardano i social."

© Riproduzione Riservata.