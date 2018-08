Uomini e Donne/ Tina Cipollari pronta a tornare in tv: svelato il desiderio dell'opinionista! (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Tina Cipollari è pronta a tornare nel noto studio di Canale 5, prima però ecco come vuole trascorrere le ultime vacanze

10 agosto 2018 Anna Montesano

Tina Cipollari

Come stanno trascorrendo le vacanze i protagonisti di Uomini e Donne? Tutta l'attenzione, nelle ultime settimane, continua ad essere concentrata su Gemma e Giorgio ma anche su Tina Cipollari, sulla quale tante sono state le indiscrezioni. Si è parlato di possibile addio al programma, poi prontamente smentito dall'opinionista. E intanto? La Cipollari si sta godendo le vacanze estive e in dolce compagnia. Di recente, Tina è stata avvistata con il nuovo compagno Vincenzo. Ecco, infatti, quanto segnala il settimanale Vero con tanto di foto: "Qualche giorno fa, Tina e Vincenzo si sono concessi una vacanza a Venezia - e ancora si legge - Gli sguardi d'intesa che si scambiano e i loro sorrisi rendono l'idea del bellissimo periodo che i due stanno vivendo."

TINA CIPOLLARI: IL DESIDERIO PRIMA DI TORNARE IN STUDIO

Non manca però la testimonianza di una persona molto vicina a Tina Cipollari: "A sentire un'amica intima di lei, che preferisce rimanere anonima, Tina sta vivendo con entusiasmo e positività questa sua nuova storia d'amore e sarebbe proprio per questo motivo che, ultimamente, ha smentito categoricamente un ritorno di fiamma con Kikò." Un periodo davvero d'oro per la Cipollari, che vorrebbe trascorrere il resto delle sue vacanze con i suoi tre figli ma anche col suo nuovo amore. "Quello che la Cipollari sembra desiderare più di ogni altra cosa è trascorrere ancora più tempo con il suo nuovo compagno-à si legge infatti sul noto settimanale - magari condividendo tanti viaggi romantici come quello a Venezia." Rimaniamo in attesa di nuove "paparazzate"...

