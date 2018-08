Virginia Stablum/ Dopo Nicolò Brigante: a Dubai con il nuovo fidanzato, Daniele Ceretta

Dopo la breve storia d'amore con Nicolò Brigante, Virginia Stablum ha incontrato un nuovo uomo. Lui è Daniele Ceretta e insieme, ora, si trovano a Dubai

Virginia Stablum si trova a Dubai con il nuovo fidanzato

La vita di Virginia Stablum, dopo la presenza a Uomini e Donne, è stata totalmente rivoluzionata. Dal dating show di Maria De Filippi era uscita in compagnia di Nicolò Brigante, ma tra i due, subito, si è notato che non era nato un vero amore passionale. I troppi chilometri di distanza hanno rallentato la relazione e l’amore non è stato così potente a mantenerli insieme. Virginia Stablum, una bellezza unica, eletta Miss Mondo Cover Girl, dopo la relazione con Ignazio Moser e con Nicolò Brigante ha forse trovato il vero amore? Il nuovo fidanzato è Daniele Ceretta: vive a Verona e la sua passione è il fitness. Sarebbe proprio lui l’uomo che è riuscito a far tornare il sorriso a Virginia. “Lui è un uomo che mi rispetta tantissimo e mi corteggia ogni giorno. È un uomo con la U maiuscola. Mi fa stare molto bene. Avrei preferito maggiore riservatezza nei confronti della mia vita privata, ma mi rendo conto che, dopo aver partecipato per sette mesi a Uomini e Donne le persone mi riconoscono e non è facile tenere Daniele segreto”.

IN VIAGGIO A DUBAI

Nella scorsa settimana Virginia Stablum è stata pizzicata in Salento, da sola, in attesa di partire per le vacanze insieme al suo nuovo compagno, Daniele Ceretta. I due, infatti, hanno organizzato qualche giorno a Dubai, dove si trovano ora, per festeggiare il compleanno di lui. “Andremo a festeggiare lì il suo compleanno”, ha spiegato la Stablum che nell’ultimo periodo ha vissuto con maggiori responsabilità e consapevolezze. “Da qualche giorno ho cambiato casa, anche se non abitavo già in famiglia, ma con un’amica, ora vivo da sola. Sono in un momento particolarmente felice della mia vita. L’aver incontrato Daniele, in maniera così inaspettata, mi fa scoppiare il cuore di gioia”. Intanto i due si godono qualche giorno di mare e serenità a Dubai e tranquillizzano i fan: “Tutti ci hanno fatto terrorismo psicologico che Dubai, ad agosto, sarebbe stata invivibile. Invece non è così. Possono esserci anche 42 gradi, ma qui sono attrezzati. Ci sono le piscine fresche, a differenza dell’acqua del mare che è abbastanza calda”.

© Riproduzione Riservata.