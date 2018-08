Al Bano e Romina Power, concerto a Rimini/ Foto: "bellissimo show, grazie"

Al Bano e Romina Power si sono esibiti ieri sera in Piazzale Fellini davanti a circa 10.000 persone: l'evento gratuito a due settimane dalla cancellazione al Beat Village.

11 agosto 2018 - agg. 11 agosto 2018, 9.39 Redazione

Albano Carrisi e Romina Power

Fan in delirio ieri sera in Piazzale Fellini a Rimini dove, ieri sera, Al Bano e Romina Power hanno regalato uno show unico ai propri ammiratori dopo aver annullato quello di qualche settimana fa. Un evento gratuito che ha attirato in piazza migliaia di persone che hanno cantato e ballato i più grandi successi della coppia più amata della musica italiana. Un concerto indimenticabile anche per gli stessi Al Bano e Romina al punto che la Power, subito dopo lo show, ha pubblicato una foto su Instagram scrivendo: “Bellissimo concerto stasera. Grazie Rimini!!”. Sempre pronti a regalare emozioni al proprio pubblico, Al Bano e Romina non si sono affatto risparmiati cantando le canzoni che hanno fatto la loro storia come “Felicità”, “Nostalgia canaglia”, “Ci sarà”. Dopo la rabbia per il concerto annullato, dunque, i fans hanno ricevuto un bellissimo regalo dai loro beniamini che, come promesso, sono tornati sul palco. Cliccate qui per vedere il post (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

AL BANO E ROMINA A RIMINI: EVENTO GRATUITO PER I FAN

Dopo le polemiche per il concerto annullato all'ultimo momento al Beat Village per inadempienza contrattuale, Al Bano e Romina Power hanno deciso di correre ai ripari, con un grande regalo 'riparatore' per il proprio pubblico. La coppia d'oro della musica italiana ieri sera ha offerto a Rimini un concerto assolutamente gratuito in piazzale Fellini, luogo nel quale sono accorse circa 10.000 persone. Grazie alla collaborazione con il Comune, i due artisti non hanno deluso le aspettative, cancellando di fatto le critiche che si erano diffuse qualche settimana fa. Con una partenza in ritardo di circa 15 minuti, Al Bano e Romina si sono esibiti nei loro più grandi successi, chiamando in causa anche alcune indimenticabili hit della musica italiana. Lui con giacca e l'immancabile cappello, lei con un ampio vestito giallo, non hanno fatto mancare un pizzico di ironia parlando della loro condizione di ex coniugi. Eloquenti, a tal proposito. le parole dell'americana, prima di lasciare il palco al collega: "Non sto via 20 anni, non ti preoccupare. E quando torno non voglio trovarti con una bionda".

BAGNO DI FOLLA A RIMINI PER AL BANO E ROMINA

È stato un vero e proprio di folla quello che ha accolto a Rimini Al Bano e Romina nel concerto gratuito di ieri 10 agosto. Dopo l'evento annullato in extremis lo scorso 26 agosto, il pubblico ha gradito particolarmente la nuova iniziativa degli ex coniugi Carrisi, accorrendo in gran numero in piazzale Fellini, dove la coppia si esibita per l'evento patrocinato dal Comune di Rimini. L'avvio è stato nostalgico sulle note di 'Nel blu dipinto di blu', dopodiché i brani solisti si sono alternati a quelli di coppia e alle cover, riservando anche qualche divertente siparietto da parte di Al Bano, che ha chiamato in causa quanto accaduto solo due settimane fa. L'artista ha infatti ringraziato il Comune per la seconda opportunità che gli è stata riservata, dopo la brutta esperienza con il Beat Village: "Non tutti i mali vengono per nuocere. Facciamo un applauso a colui che non ci ha consentito di fare lo spettacolo il 26 luglio e ha fatto sì che molti di voi, che quella sera sarebbero rimasti fuori, questa sera siano qui".

